شكرا لقرائتكم خبر عن النقل العام تشغل أتوبيسات خاصة لخدمة المزارات فى القاهرة خلال العيد والان مع تفاصيل الخبر

أكد اللواء رزق على، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة، أنه سيتم تشغيل عدد من خطوط الأتوبيس كخدمة خاصة خلال إجازة العيد فقط وذلك لخدمة المناطق السياحية والترفيهية بمحافظات القاهرة الكبرى، خلال عيد الأضحى المبارك، بعدد من السيارات تم اختيارها من بين السيارات الجديدة لتقديم خدمة مميزة لجماهير الركاب خلال إجازة العيد.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أنه سيتم تشغيل خدمة خاصة بجانب الوحدات العادية، لخدمة مدينة القناطر الخيرية وخدمات منطقة الاهرامات وأبو الهول وخدمات الحديقة الدولية بمدينة نصر وخدمات حديقتى الأزهر وبدر وخدمات الحديقة اليابانية وحديقة 6 أكتوبر بمنطقة حلوان وخدمات منطقة القلعة بمصر القديمة، ومناطق القاهرة الكبرى بما فيها المناطق السياحية والترفيهية التى يقبل عليها المواطنون فى العيد.

وأوضح رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، أنه تم تكليف جهاز الرقابة الميدانية بوضع خطة لتشغيل مجموعات عمل تمثل جميع المناطق الرقابية على مستوى الهيئة بمناطق التشغيل المختلفة بالقاهرة الكبرى سواء المتمركزة بالمحطات أو المتحركة (سيارات - دراجات بخارية ) لاستمرار العمل خلال أيام اجازة العيد لمواجهة أى حالات طارئة متعلقه بالتشغيل، مشيرًا إلى أنه تم تشغيل منظومة التتبع الالكترونى للسيارات (G.P.S) التى تحقق المزيد من إحكام السيطرة والمراقبة، مؤكدًا أن غرفة عمليات الهيئة تعمل على مدار اليوم لاستقبال كل ما يتعلق بالتشغيل من خلال الشبكة اللاسلكية التى تغطى جميع المحطات النهائية وجراجات الهيئة وكافة مرافقها بالقاهرة الكبرى.