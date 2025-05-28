شكرا لقرائتكم خبر عن بدء ماراثون الدبلومات الفنية غدا.. والتعليم تحذر: لا موبايلات داخل اللجان والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق غدا الخميس 29 مايو الجارى الامتحانات التحريرية لطلبة شهادة الدبلومات الفنية لجميع الشعب "تجارى وصناعى وزراعى وفندقى" وطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث تعقد الاختبارات لقرابة 850 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية وصلت إلى مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى تسليم المراقبين والملاحظين خطابات الندب الخاصة بالامتحانات، إضافة إلى تسليم رؤساء اللجان المدارس التى تعقد فيها الاختبارات، مضيفة أن الامتحانات تعقد ورقيا ومحظور على اى طالب دخول لجنة الامتحان بالتليفون المحمول أو أى وسيلة إلكترونية.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن اى طالب يقوم بتصوير الأسئلة والأجوبة ونشرها على صفحات الغش الإلكترونى أو القيام بأى أعمال شغب أو تعدى على مراقبين سوف يتم حرمانه من الامتحان وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الوقائع.