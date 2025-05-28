شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب استثناء بعض الدوائر من قاعدة التمثيل النيابى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع مشروع قانون رقم "174" لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب للمناقشة من قبل مجلسى النواب والشيوخ، حيث نستعرض ملامح تقسيم الدوائر الانتخابية التي استثنت من قاعدة متوسط التمثيل النيابي كما يلى:

- الدائرة الثانية بمحافظة الإسماعيلية، ومقرها مركز القنطرة غرب وتضم في مكوناتها الإدارية مركزي القنطرة غرب والقنطرة شرق، إذ بلغ متوسط سكانها وناخبيها ۲۰۰۳٩٩ مواطنا، وبالتالي لا يصل إلى الحد الأدنى الذي يجوز أن يمثله نائب واحد وهو ۲۳۲۰۷۸۷ مواطنا، وقد بذلت محاولات سواء لضم مكونات إدارية أخرى لهذه الدائرة أو دمجها مع دائرة أخرى، ولكن الخصائص الجغرافية للمحافظة وحدودها الفيزيوغرافية حالت دون ذلك، فمحافظة الإسماعيلية تمر بها قناة السويس ومنقسمة إلى جزئين الجزء الشرقي يضم القنطرة شرق، والجزء الغربي يضم باقي مكونات المحافظة، لذا كان من الصعب ضم مركز القنطرة شرق سوى المركز القنطرة غرب دون باقي مكونات المحافظة الإدارية بالنظر للطبيعة الجغرافية للمحافظة، مع تمثيل هذه الدائرة بنائب واحد استثناء من قاعدة متوسط التمثيل النيابي، مع مراعاة أن يكون إجمالي النواب الممثلين عن محافظة الإسماعيلية بنظامي الانتخاب مجتمعين في حدود متوسط التمثيل العام مضافا إليه نسبة الانحراف، إذ جاءت المحافظة ممثلة بعدد (۸) نواب ليكون كل نائب ممثلاً عن ١٥٤٨٥٠ مواطنا تقريبا، أي في حدود متوسط التمثيل العام المشار إليه بنسبة الحراف ٠٣ أي نسبة "الحراف صفر - إعمالاً لقواعد التقريب الحسابي".

- الدائرة الأولى بمحافظة الأقصر، ومقرها قسم الأقصر وتضم في مكوناتها الإدارية مركزي الأقصر وطيبة وقسم الأقصر ويبلغ متوسط إجمالي سكانها وتاخييها ٤٦٠٠٧٤٦ مواطنا، وهذا المتوسط يجاوز الحد الأقصى الذي يمكن أن يمثله نائب واحد وفق متوسط التحليل النيابي مضافا إليه نسبة الانحراف والبالغ ۳۸۷/۸۷۹ مواطنا، كما لا يصل إلى الحد الأدنى الذي يجوز أن يمثله نائبان والبالغ ٤٦٥.٥٧٤ مواطنا لذا رؤيا تمثيلها بنائب واحد.

- الدائرة الثالثة بمحافظة الأقصر، ومقرها مركز إسنا، وتضم في مكوناتها الإدارية مركز إسنا فقط، ويبلغ متوسط إجمالي مسكانه وناخبيه ۲۹۷٬۹۹۲ مواطنا، وهذا المتوسط يجاوز الحد الأقصى الذي يمكن أن يمثله نائب واحد وفق متوسط التمثيل النيابي مضافا إليه نسبة الانحراف والبالغ ۲۸۷۹۷۹ مواطنا. كما لا يصل إلى الحد الأدنى الذي يجوز أن يمثله نائبان والبالغ 1٦٥٥٧٤ مواطنا لذا رئي تمثيلها بنائب واحد نظرا لصعوبة ضم مركز أسنا إلى أقرب مكونات إدارية له والمتمثلة في مركزي أرمنت والقرنة، إذ سيكون على النائب في هذه الحالة أن يغطي دائرة طولية تبدأ من مركز القرنة الملاصق المحافظة قنا وصولاً إلى مركز إسنا ذي الحدود الإدارية مع مركز أدفو بمحافظة أسوان.