شكرا لقرائتكم خبر عن فحص الأسنان وانتفاخ البطن.. نشرة طبية تكشف كيفية اختيار الأضحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت نشرة طبية صادرة عن المركز القومى للبحوث للدكتور إيهاب علي فؤاد أستاذ الأمراض المشتركة بالمركز القومي للبحوث كيفية اختيار الأضحية.

وأوضحت النشرة الطبية أنه عند اختيار الأضحية، يجب مراعاة ما يلي:

1- أن تكون سليمة من العيوب التي تمنع الإجزاء، مثل:

العرج البيّن.

العمى الكامل أو البين.

الهزال الشديد.

الجرب المنتشر.

قطع الأذن أو الذيل (كليًا أو جزءًا كبيرًا منهما).

2- أن تكون ممتلئة الجسم، غير هزيلة، ولها لحم جيد.

3- أن تكون نشيطة الحركة، تقف وتمشي بطريقة طبيعية.

4- لون الفم والعين والأنف طبيعي، ولا يوجد إفرازات أو علامات مرض.

5- فحص الأسنان للتأكد من العمر.

وأوضح أنه يمكن التعرف على الأمراض الظاهرة من النظرة الخارجية من خلال بعض علامات المرض التي تُظهر أن الحيوان غير صالح للأضحية من خلال الملاحظة البصرية، ومنها:

1- الخمول أو الكسل الشديد: قد يدل على إصابة داخلية أو مرض مزمن.

2- سيلان من الفم أو الأنف أو العين: قد يكون دليلاً على التهابات أو أمراض تنفسية.

3- انتفاخ البطن غير الطبيعي: يدل أحيانًا على مشاكل في الهضم أو طفيليات.

4- التنفس السريع أو الصعوبة في التنفس: قد يشير إلى التهاب رئوي.

5- الحكة الشديدة أو تساقط الصوف بشكل كثيف: تدل على وجود جرب أو طفليات جلدية.

6- وجود جروح أو تقرحات مفتوحة على الجلد.

وأكد أن اختيار الأضحية السليمة هو أمر واجب لضمان صحة الأضحية وقبولها ويُنصح بشرائها من مصدر موثوق، ويفضل عرضها على طبيب بيطري عند الشك في حالتها الصحية كما يجب مراعاة الرفق بالحيوان أثناء عملية الذبح، اتباعًا لتعاليم الإسلام في الرفق بالحيوان.