شكرا لقرائتكم خبر عن عناوين أسواق اليوم الواحد فى مراكز ومدن محافظة الجيزة.. ومواعيد عملها والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين بـ محافظة الجيزة عن عناوين أسواق اليوم الواحد في مراكز ومدن المحافظة، لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية الأساسية واللحوم والدواجن والخضروات بأسعار مناسبة.

وتسهيلًا على المواطنين، يوضح ”الخليج 365” في السطور التالية عناوين أسواق اليوم الواحد في مراكز ومدن محافظة الجيزة ومواعيد عملها.

-أبو النمرس

عنوان السوق: أمام كوبري العريشة بشارع أحمد بدوي.

أيام الانعقاد: طوال أيام الأسبوع.

-العياط

عنوان السوق: أرض المحلج - شارع شكري القوتلي.

أيام الانعقاد: الأحد.

-أطفيح

عنوان السوق: الوحدة المحلية بالقبابات.

أيام الانعقاد: السبت.

-أوسيم

عنوان السوق: كوبري الزيدية مدخل أوسيم.

أيام الانعقاد: السبت.

-البدرشين

عنوان السوق: شارع الجمهورية قصر الثقافة.

أيام الانعقاد: السبت.

-الصف

عنوان السوق: بجوار سنترال الصف.

أيام الانعقاد: الخميس.

-كرداسة

عنوان السوق: شارع البنك بمدينة كرداسة.

أيام الانعقاد: السبت والإثنين.

-منشأة القناطر

عنوان السوق: شارع محطة المياه.

أيام الانعقاد: الخميس.

-الواحات البحرية

عنوان السوق: أمام الوحدة المحلية للمركز.

أيام الانعقاد: طوال أيام الأسبوع.

-الحوامدية

عنوان السوق: منطقة أبو جبر.

أيام الانعقاد: طوال أيام الأسبوع.

وأوضح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن الأسواق التي تم تشغيلها تضم أسواقًا لليوم الواحد تُنظم بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وأخرى تم إنشاؤها بالجهود الذاتية وتعمل طوال أيام الأسبوع، لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين، وذلك بإجمالي 19 سوقًا.

وأكد المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية تنفذ توجيهات القيادة السياسية لتخفيف العبء عن المواطن وتوفير السلع بأسعار مناسبة مع تقديم كافة أنواع الدعم للعارضين لضمان طرح السلع بنسبة تخفيضات عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى.