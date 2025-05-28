شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على دير المحرق أبرز مسارات العائلة المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يوم 1 يونيو من كل عام، بذكرى دخول العائلة المقدسة أرض مصر، حيث ترأس قداسة البابا تواضروس الثانى القداس بكنيسة العذراء مريم بالمعادى على ضفاف النيل.

ويعتبر دير المحرق من أبرز مسارات العائلة المقدسة فى مصر، وذلك بعد أن ارتحلت العائلة المقدسة من قرية مير واتجهت إلى جبل قسقام وهو يبعد 12 كم غرب القوصية.

ويشتهر هذا الدير باسم "دير العذراء مريم"، حيث تعتبر الفترة التى قضتها العائلة فى هذا المكان من أطول الفترات "6 شهور و 10 أيام" وتعتبر المغارة التى سكنتها العائلة أول كنيسة في مصر بل فى العالم كله.