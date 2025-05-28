شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية 2025 للعلمى بمادتى القرآن والحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غد الخميس امتحانات الثانوية الأزهرية، للعام 2024-2025، ويؤدى طلاب القسم العلمى امتحاناتهم بمادتى القران الكريم والحديث.

وبدأ طلاب القسم العلمى امتحاناتهم يوم الخميس 29 مايو بمادتى القران الكريم والحديث، ثم يوم الأحد 1 يونيو بمادة الرياضيات البحتة، ويوم الثلاثاء 3 يونيو مادة الفقه، ويوم السبت 14 يونيو امتحان مادة الفيزياء، والاثنين 16 يونيو النحو، والأربعاء 18 يونيو الصرف، والسبت 21 يونيو الكيمياء، والاثنين 23 يونيو التوحيد، والأربعاء 25 يونيو الأدب والنصوص، ويوم السبت 28 يونيو اللغة الإنجليزية، ويوم الأربعاء 2 يوليو الأحياء، ويوم السبت 5 يوليو مادة الرياضيات التطبيقية، ويوم الاثنين 7 يوليو مادة البلاغة، ويوم الأربعاء 9 يوليو التفسير.

أما طلاب القسم الأدبى بدأو امتحاناتهم يوم السبت 31 بمادتى القران الكريم والحديث، ويوم الاثنين 2 يونيو الفرنساوى والإنشاء، الأحد 15 يونيو الإنجليزى، الثلاثاء 17 يونيو الفقه، والخميس 19 يونيو النحو، والأحد 22 يونيو الصرف، الثلاثاء 25 يونيو الإحصاء نظام حديث والفلسفة والمنطق نظام قديم، الأحد 29 يونيو التاريخ، الثلاثاء 1 يوليو التاريخ، والخميس 3 يوليو الأدب والنصوص والمطالعة، الاحد 6 يوليو الجغرافيا، الثلاثاء 8 يوليو البلاغة، والخميس 10 يوليو التفسير.

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بلغ 173808 طلاب وطالبات على مستوى الجمهورية، موزعين على 577 لجنة.

وبدأ طلاب القسم العلمى امتحاناتهم يوم الخميس 29 مايو بمادتى القران الكريم والحديث، ثم يوم الأحد 1 يونيو بمادة الرياضيات البحتة، ويوم الثلاثاء 3 يونيو مادة الفقه، ويوم السبت 14 يونيو امتحان مادة الفيزياء، والاثنين 16 يونيو النحو، والأربعاء 18 يونيو الصرف، والسبت 21 يونيو الكيمياء، والاثنين 23 يونيو التوحيد، والأربعاء 25 يونيو الأدب والنصوص، ويوم السبت 28 يونيو اللغة الإنجليزية، ويوم الاربعاء 2 يوليو الأحياء، ويوم السبت 5 يوليو مادة الرياضيات التطبيقية، ويوم الاثنين 7 يوليو مادة البلاغة، ويوم الأربعاء 9 يوليو التفسير.

أما طلاب القسم الأدبى بدأو امتحاناتهم يوم السبت 31 بمادتى القران الكريم والحديث، ويوم الاثنين 2 يونيو الفرنساوى والإنشاء، الأحد 15 يونيو الإنجليزى، الثلاثاء 17 يونيو الفقه، والخميس 19 يونيو النحو، والأحد 22 يونيو الصرف، الثلاثاء 25 يونيو الإحصاء نظام حديث والفلسفة والمنطق نظام قديم، الأحد 29 يونيو التاريخ، الثلاثاء 1 يوليو التاريخ، والخميس 3 يوليو الأدب والنصوص والمطالعة، الأحد 6 يوليو الجغرافيا، الثلاثاء 8 يوليو البلاغة، والخميس 10 يوليو التفسير.

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بلغ 173808 طلاب وطالبات على مستوى الجمهورية، موزعين على 577 لجنة.