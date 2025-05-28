شكرا لقرائتكم خبر عن مع تفاقم الأوضاع بغزة.. كيف يُعرف القانون الدولى جريمة الإبادة الجماعية؟ والان مع تفاصيل الخبر

مع تفاقم الأوضاع فى قطاع غزة وتصاعد وتيرة العنف والتجويع التى يمارسها الاحتلال الإسرائيلى فى حق أهل القطاع وانتهاكه لكافة القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية نوضح ما المقصود بجريمة الإبادة الجماعية والأفعال التى يعاقب عليها مرتكبها.

ما المقصود باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية؟

هى اتفاقية أبرمت عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها هى أول معاهدة لحقوق الإنسان اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتشير الاتفاقية إلى التزام المجتمع الدولى بألا تتكرر فظائع الإبادة أبدا، كما تتيح كذلك أول تعريف قانونى دولى لمصطلح "الإبادة الجماعية". وهى تنص أيضا على واجب الدول الأطراف فى منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. تتكون الاتفاقية من 19 مادة.

ما المقصود بالإبادة الجماعية؟

وفقا للمادة الثانية من الاتفاقية، تعنى الإبادة الجماعية أيا من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلى أو الجزئى لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:

(أ) قتل أعضاء من الجماعة.

(ب) إلحاق أذى جسدى أو روحى خطير بأعضاء من الجماعة.

(ج) إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادى كليا أو جزئيا.

(د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.

(هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.

ما الأفعال التى يُعاقب عليها؟ وفقا للمادة الثالثة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، يعاقب على الأفعال التالية:

(أ) الإبادة الجماعية.

(ب) التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية.

(ج) التحريض المباشر والعلنى على ارتكاب الإبادة الجماعية.

(د) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية.

(هـ) الاشتراك فى الإبادة الجماعية.