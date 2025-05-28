شكرا لقرائتكم خبر عن مدير معمل المناخ: القطاع الزراعى يتأثر سلبا وإيجابا بالبيئة المحيطة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء نصارالأربعاء، 28 مايو 2025 02:00 ص
قال الدكتور محمد عبد ربه مدير المعمل المركزى للمناخ، التابع لوزارة الزراعة، أن القطاع الزراعي، يؤثر ويتأثر سلبا وإيجابا بالبيئة المحيطة به، وأى اختلال في هذا التوازن يترتب عليه حدوث خسائر في الإنتاج الزراعي تؤدى إلي انخفاض دخل المزارعين والمشتغلين بهذا القطاع، والذي ينعكس بالسلب على الدخل القومي، الذي ينعكس بدوره على ميزان المدفوعات نتيجة زيادة الواردات من السلع الزراعية.
وأضاف عبد ربه، فى تصريحات صحفية له، أنه من ناحية أخرى فإن استغلال العوامل المناخية تحسن من الإنتاجية، وتساعد على حصول المزارعين على دخول عالية، وذلك من خلال اتباع ما يطلق عليه الزراعة الذكية مناخياً، والتي تعمل الجهات المعنية بوزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية على تطبيقها مع المزارعين من خلال توفير التقاوي المناسبة لكل منطقة فيما يعرف بالخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية، بحيث يتم زراعة الصنف المناسب لكل منطقة، وبالتالي تجنب إصابة النباتات بالأمراض وزيادة معدلات النمو والإنتاجية، وهو مجهود بالفعل كرست له الجهات المعنية مجهودات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية لتوفير التقاوي المعتمدة للمزارعين، ما يسهل تطبيق نظم الزراعة الذكية، كما تم تطوير العديد من نظم الري والعمل على تطهير الترع والمساقي والمصارف أيضاً لتوفير الظروف المناسبة للنباتات وتجنب تدهور الأراضي خصوصاً بمنطقتي الدلتا والوادي.
وأوضح أن هناك هدف رئيسي لتبني الزراعة الذكية فيما يطلق عليه تطبيقات الأرصاد الجوية الزراعية، وهو مساعدة المزارعين على أن يديروا على النحو الأمثل الموارد المناخية، والتي تتكون أساساً من ضوء الشمس والأمطار أو المياه، فالاستخدام الأمثل للمياه يعني زراعة المحصول المناسب لكمية المياه المتوفرة بحيث يستعمل المحصول القسم الأعظم منها مع الحد من تعرية التربة وفقد الأسمدة الناجم عن الجريان المائي، وفى معظم الحالات التى يتعرض فيها المحصول للمخاطر فإنه يمكن تلافى هذه المخاطر أو على الأقل تقليل أثرها إذا ما تم توقع المناخ القادم وأخذت التدابير اللازمة لتلافى ضرره أو تحجيمه مثل إقامة مصدات الرياح وغير ذلك من العمليات الزراعية الهامة و التي توصى بها وزارة الزراعة و مركز البحوث الزراعية على مدار اكثر من ثلاثين عاماً.
وأشار إلى أن كافة المزارع تتعرض لـ الظروف المناخية المغايرة لكن المزارع التي تقوم بعمل التدابير المناسبة وأهمها إقامة مصدات رياح تؤدي إلى تقليل أو انعدام التأثيرات السلبية للرياح المحملة بالأتربة على المزروعات.
وأضاف أن دور المعمل المركزي للمناخ الزراعي في هذا الخصوص هو توفير بيانات أو معلومات الطقس السائد في المناطق المختلفة وتأثير ذلك على الاستهلاك المائي وما يستتبع ذلك من استهلاك للأسمدة والمبيدات وخلافه، ويتعدى دور المعمل المركزي للمناخ الزراعي هذه النقطة إلى تطبيقات الإدارة اليومية للمساحات المنزرعة بالري الحديث والري بالغمر، وتم إنتاج برامج حاسب آلى تستخدم فى حسابات الري والتسميد والمكافحة المتكاملة للأمراض والآفات، و تم تدريب العديد من المزارعين على تلك التطبيقات كما تم انتاج بعض التطبيقات تعمل بنظام الاندرويد مما يسهل على المزارع استخدام تلك التطبيقات و لا يعني انتاج تلك التطبيقات توقف عمل الارشاد الزراعي لكن تعتبر كعامل مساعد للمساهمة في نشر الوعي وسهولة توصيل المعلومة في الوقت المناسب، كما قام العديد من العاملين بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي باقسام المعمل المختلفة بانشاء صفحات علمية على منصات التواصل الاجتماعي للمساهمة في توصيل المعلومة للمزارعين في اسرع وقت حتى تصل المعلومة الى المزارع في الوقت المناسب.
أوضح أنه مع التطور الكبير في مجالات الاتصالات أصبح من الممكن تكامل هذه الإمكانات في منظومة معلومات تعطى نصيحة للمزارع عن حاله الطقس في المستقبل القريب وما يجب أن يتخذه من تدابير بناءاً على هذه البيانات وعلى ما يراه الخبراء المتخصصون كل في تخصصه وذلك بالنسبة لمعظم المحاصيل على مستوى الجمهورية حيث ان تجنب كارثة أو على الأقل تقليل أو الحد من خطورتها كفيل بتوفير ملايـين الجنيهات على مستوى الدولة وكذلك الحد من الإحباطات التي يمكن أن تحدث لكثير من صغار المزارعيـن نتيجة للأسباب المناخية بطريقه مباشرة أو غير مباشرة .
ويذكر أن لدي المعمل شبكة أرصاد جوية تغطي كثيراً من المساحة الزراعية فى مصر بما فى ذلك الأراضي القديمة والمستصلحة حديثاً وكذلك بحوث تتعلق بالتطبيقات المختلفة لبيانات الأرصاد الزراعية اليومية لخدمة النشاطات الزراعية فى المدي القريب والبعيد.
وعلى جانب آخر، فإن التقنيات الحديثة ترتبط مباشرة بالمناخ الزراعي. وعلى سبيل المثال؛ الزراعة اللاأرضية تتأثر مباشرة بالمناخ السائد المحيط بنظم تلك التقنية من زراعة هوائية وأخري تحت التربة ، ولا شك انه توجد حاجة ضرورية لاستخدام هذه التكنولوجية لتكثييف الانتاج وتفادي وقوع مخاطر من جراء الظروف غير المواتية واستخدام هذه التقنيات فى زراعة أسطح المنازل فى المدن لتعديل مناخها. و تعتبر الزراعة بدون تربة و زراعة الاسطح من التقنيات التي اخذت صدارة بعديد من البلدان نظراً للكفاءة العالية في استخدام المياه و بالتالي انتاج غذاء بكميات مياه قليلة جدا مقارنةً بالزراعة التقليدية.
وينظم المعمل العديد من الدورات التدريبية في هذا المجال بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
ومن الاتجاهات الأخري ذات الأهمية فى هذا النطاق هو نظم تعديل مناخ الزراعات المحمية بما يشمل من أبحاث تتعلق بالانتاج فى الصوب وانتاج محاصيل تناسب الزراعة تحت ظروف الحرارة العالية والمنخفضة.
ويهدف تعديل المناخ الي دراسة العلاقة بين المناخ والزراعة والهياكل المعدنية والحاصلات البستانية والمحاصيل غير التقليدية وتعديل الغازات ويجري دراسات علي تطوير مناخ الصوب من تهوية وتبريد وتدفئة وتظليل وذلك لاطالة موسم النمو داخل الصوب مع الوصول الي افضل نموذج رياضي لتحديد طريقة التهوية وتوزيع الضوء ودراسة إمكانية التبريد الأفقي للصوب ذات المراوح وكذلك إدخال محاصيل غير تقليدية بما يتلاءم مع الظرف المناخية وكيفية تعديل المناخ بما يتلاءم مع احتياجاتها. ويعقد المعمل دورات تدريبية على الزراعة المحمية.
ومن الاتجاهات المرتبطة بالمناخ الدقيق هو الزراعة الحيوية ، حيث انه فى السنوات الأخيرة زاد الاتجاه لخفض كميات الكيماويات فى الزراعة بصورة واضحة ، حيث ان الادراك الجيد للعلاقة بين الكائنات الدقيقة المحيطة بالنبات أو فى مكمورة المخلفات سيعمل على زيادة اهمية هذا المجال واجراء التطبيقات المناسبة لتعظيم الانتاجية.
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