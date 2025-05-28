شكرا لقرائتكم خبر عن راجع الآن.. أهم أسئلة الأحياء المتوقعة فى امتحان الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

يواصل ”الخليج 365” تقديم خدماته التعليمية من خلال مراجعة نهائية متميزة في مادة الإحياء، تم إعدادها بعناية لتكون دليلاً شاملاً يساعد الطلاب على استيعاب أهم محاور المنهج والتدرب على شكل الامتحان النهائى، وذلك فى إطار دعمها المستمر لـ طلاب الثانوية العامة.

وتأتى المراجعة لتناسب نظام التقييم الجديد، حيث تركز على 5 أسئلة الاختيار من متعدد وتغطى أبرز الموضوعات المتوقع ورودها فى الامتحان، مما يعزز ثقة الطلاب بأنفسهم قبل دخول لجان الاختبار.

ويستعين ”الخليج 365” فى هذه المراجعة بنخبة من المتخصصين فى تدريس التاريخ من معلمى وزارة التربية والتعليم، لضمان تقديم محتوى دقيق ومفيد يعكس طبيعة الأسئلة الفعلية ويهيئ الطلاب لتحقيق أعلى الدرجات.

وتزامنًا مع قرب موعد امتحانات الثانوية العامة المقررة خلال يونيو 2025، شددت وزارة التربية والتعليم على أهمية التزام الطلاب بتعليمات الامتحان، ومن بينها التأكد من صحة البيانات الشخصية على أوراق الإجابة، ومطابقة عدد الأسئلة بالكراسة الامتحانية، إضافة إلى الالتزام بزمن الامتحان الذى يبلغ 3 ساعات لمادة التاريخ.

السؤال الأول



السؤال الثاني



السؤال الثالث



السؤال الرابع



السؤال الخامس

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