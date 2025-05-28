شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف المبالغ التأمينية لمرشحى الانتخابات البرلمانية وفقا للتعديلات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شمل القانون المقدم لمجلس النواب من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عُشر أعضاء المجلس بتعديل بعض نصوص قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020، فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، على أليات التقديم لخوض مارثون الانتخابات البرلمانية 2025.

ونص مشروع القانون على تعديلات فى زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى ليصبح" 30" ألف جنيه، بدلًا من" 10 "آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ "39" ألف جنيه للقائمة المخصص لها "13"مقعدًا، "111" ألف جنيه للقائمة المخصص لها "37" مقعدًا، بواقع "300" جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة.

وذلك على النحو الوارد فى تعديل الفقرة "4" من المادة "11" والتى نصت على:

تسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.