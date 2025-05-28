شكرا لقرائتكم خبر عن 10 تدريبات مهمة فى التفاضل والتكامل لطلاب الثانوية العامة.. إجابات مضمونة والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثيرٌ من طلاب الثانوية العامة، عن أسئلة استرشادية لامتحان مادة التفاضل والتكامل، تساعدهم في مراجعة المادة، وذلك استعدادًا لامتحانات العام الدراسي 2024/2025، التي تنطلق 15 يونيو المقبل.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم ”الخليج 365” في السطور التالية 10 أسئلة (بنظام الاختيار من متعدد) في مادة التفاضل والتكامل، يستطيع الطلاب الاستعانة بها في مراجعة المادة والتدريب على أسئلة الامتحانات وخطوات الإجابة النموذجية.



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لمزيد من المراجعات النهائية.. ادخل على بوابة الثانوية العامة

وأطلق ”الخليج 365” أكبر بوابة تعليمية لطلاب الثانوية العامة لتقديم المراجعات النهائية وأهم الأسئلة المتوقعة بالامتحانات، يستطيع الطلاب من خلالها تحصيل المعلومات والاستعداد لأداء امتحانات 2025 والحصول على درجات التفوق والنجاح.

وينشر تليفزيون ”الخليج 365” بشكل مكثف، فيديوهات وحصصا مباشرة، تتضمن مراجعات لكافة المواد الدراسية وملخصات للدروس وتدريبات وأسئلة استرشادية للامتحانات ومراجعات ليلة الامتحان، حتى يستطيع الطلاب اكتساب أكبر قدر ممكن من المعلومات، والتدريب على شكل أسئلة الامتحانات وخطوات الحل النموذجية.