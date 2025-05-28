شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة الفلسطينية: مصر داعمة دائما للقضية ونطالب بضغوط أمريكية لوقف العدوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إن مصر داعمة دائما للقضية الفلسطينية، وخاصة رفضها لقبول تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

ودعا في تصريحات لقناة اكسترا نيوز، إن كافة الجهات الدولية الفاعلة، للتدخل لوقف العدوان على قطاع غزة، مطالبا بالمزيد من الضغوط الأمريكية على الاحتلال للسماح بدخول المزيد من المساعدات لأهالي قطاع غزة.

وأكد متحدث الحكومة الفلسطينية، أنه لابد من موقف جريء من حماس باتجاه حقن الدم الفلسطيني، مشيرا إلى أن حماس أعلنت من قبل أنها لن تكون في معادلة الحكم بقطاع غزة.



وطالب بمواقف دولية واضحة في مجابهة ممارسات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، موضحا أنه لا توجد حجة لعدوان الاحتلال في جنين وطولكرم بالضفة الغربية.