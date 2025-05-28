شكرا لقرائتكم خبر عن الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطا لدفع إسرائيل وحماس لقبول صيغة مشتركة لوقف إطلاق النار في غزة والان مع تفاصيل الخبر

قال إعلام إسرائيلي عن مصادر، إن واشنطن تدرس الخطوط العريضة لضمانات من شأنها أن ترضي إسرائيل وحماس للوصول إلى اتفاق، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطا لدفع إسرائيل وحماس إلى قبول صيغة مشتركة لوقف إطلاق النار في غزة.