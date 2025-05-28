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الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطا لدفع إسرائيل وحماس لقبول صيغة مشتركة لوقف إطلاق النار في غزة

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الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطا لدفع إسرائيل وحماس لقبول صيغة مشتركة لوقف إطلاق النار في غزة

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القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمن

الثلاثاء، 27 مايو 2025 11:14 م

قال إعلام إسرائيلي عن مصادر، إن واشنطن تدرس الخطوط العريضة لضمانات من شأنها أن ترضي إسرائيل وحماس للوصول إلى اتفاق، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطا لدفع إسرائيل وحماس إلى قبول صيغة مشتركة لوقف إطلاق النار في غزة.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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