شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس الأهلية تشكر الرئيس السيسى: ملتزمون باستكمال دورنا التعليمى والان مع تفاصيل الخبر

قدمت جامعة عين شمس الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه اللامحدود لقطاع التعليم العالي، بإصداره القرار الجمهوري بإنشاء عدد من الجامعات الأهلية متضمناً إنشاء جامعة عين شمس الأهلية، كما تثمن الجامعة جهود الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المستمرة في تطوير منظومة التعليم العالى وفتح آفاق جديدة للجامعات المصرية.

وأكد الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس التزام الجامعة باستكمال دورها التعليمى والبحثي والمجتمعى بوصفها منارة للعلم والابتكار، وقاطرة للتقدم في مصر والمنطقة.

وأوضح الدكتور محمد ضياء أن جامعة عين شمس تضع على رأس أولوياتها صقل شخصيات طلابها وتزويدهم بالمهارات اللازمة ليصبحوا قادة المستقبل وصناع التغيير في مجتمعاتهم مشيرا إلى أن "جامعة عين شمس الأهلية ليست مجرد مؤسسة تعليمية، بل هي جزء لا يتجزأ من النسيج المجتمعي، وتستهدف تلبية احتياجات وتطلعات المجتمع."

وأوضح التزام الجامعة بالتطوير المستمر لبرامجها الأكاديمية ومناهجها التعليمية، لضمان تخريج كوادر مؤهلة ومواكبة لأحدث التطورات العالمية. مؤكداً الالتزام بتحقيق رؤية الجامعة "كجامعة رائدة تعليمياً، بحثياً، ومعرفياً؛ ذات ميزة تنافسية وتصنيف عالمى"، بالإضافة إلى السعى الدؤوب لتحقيق رسالة الجامعة "بالارتقاء بالمنظومة الجامعية وفق معايير الجودة والتميز العالمية في مجتمع المعرفة، لتكون الجامعة صرحاً تعليمياً وبحثياً وثقافياً قادراً على الابتكار والتنافس لإنتاج مخرجات تلبي احتياجات المجتمع التنموية، وتساهم بفاعلية في حل مشاكله، وتحقق تطلعاته المستقبلية، بما يمكن الجامعة من أن تتبوأ ترتيباً متقدماً في التصنيف العالمي".