شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية تعليم الجيزة تقرر مد فترة تقديم الإقرارات الخاصة بالمدارس الرسمية التجريبية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مديرية التربية التعليم بالجيزة، مدّ فترة التقديم وتقديم الإقرارات الخاصة بالمدارس الرسمية (التجريبية)، وذلك في إطار حرصها على تيسير الإجراءات على أولياء الأمور، وتقديرًا للظروف المختلفة التي قد تواجههم خلال فترة التقديم.

وقالت المديرية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" إن هذا القرار يأتي تيسيرًا على أولياء الأمور، وحرصًا على منح الفرصة الكاملة للجميع لاستكمال أوراقهم والتقدم في الوقت المناسب، حفاظًا على مستقبل الطلاب، ودعمًا لحق كل طفل في الحصول على فرصة للتقديم.

وأكدت المديرية في منشورها متابعتها عن كثب سير أعمال التقديم، وعملها على توفير كل السبل لضمان الشفافية والانضباط في الإجراءات.