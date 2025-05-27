شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم توجه برفع وعي أولياء الأمور بأهمية إلحاق أطفالهم برياض الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطاباً للمديريات التعليمية، موضحة أنه في إطار سعي الوزارة إلى النهوض بمرحلة رياض الأطفال وتعزيزاً للجهود المبذولة من قبل مديريتكم الموقرة ولاسيما ما يتعلق بزيادة الإتاحة بمرحلة رياض الأطفال وفقاً للمؤشرات التي تتناسب مع وضع مصر الدولي، يتم توجيه موجه عام رياض الأطفال بتضافر الجهود مع الجهات الشريكة بالمديرية نحو الآتي:

-التأكيد على الالتزام بتطبيق نظام تحسين الجودة (السابق إرساله داخل جميع الروضات ليسير جنباً إلى خطط التوسع في رياض الأطفال، بما يضمن قيام كافة الروضات بتقديم نفس الخدمة التعليمية الجميع الأطفال ومن ثم تحقيق نواتج التعلم المستهدفة.

- التنسيق مع المجتمع المحلى لعقد حملات توعية من أجل العمل على زيادة الإتاحة برياض الأطفال ورفع وعي أولياء الأمور بأهمية إلحاق أطفالهم برياض الأطفال ومن ثم تعظيم الاستفادة من المكتسبات التي تخصصها الوزارة لمرحلة رياض الأطفال ( القاعات المخصصة لمرحلة رياض الأطفال).

- موافاة الإدارة العامة الرياض الأطفال بتقارير حول ما يتم من جهود تتعلق برفع الوعي لدى أولياء الأمور بأهمية مرحلة رياض الأطفال ومن ثم زيادة نسب الالتحاق بالمرحلة.