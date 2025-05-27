شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة التأمين الصحى تعلن نجاح أول زراعة لمنظم دائم للقلب بمستشفى المقطم والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي، نجاح الفريق الطبي بمستشفى المقطم للتأمين الصحي، بمحافظة القاهرة، في إجراء أول عملية من نوعها داخل مستشفيات التأمين الصحي، لزراعة منظم دائم لضربات القلب بدون أسلاك (Micra Medtronic)، لمريضة كانت تعاني من تباطؤ شديد في ضربات القلب وانقطاع كامل في الضفيرة الكهربائية.

تأتي هذه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بضرورة توفير أحدث الخدمات الطبية، ورفع كفاءة الأطقم الطبية عبر التدريب المستمر، وفي إطار خطة الهيئة العامة للتأمين الصحي لتطوير بنيتها التحتية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية.

أوضح الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن مستشفى المقطم يُعد من أوائل مستشفيات الهيئة التي تمتلك وحدة متخصصة في زراعة منظمات القلب بدون أسلاك، بالإضافة إلى إجراء عمليات استبدال الصمام الأورطي بالقسطرة (TAVI)، وخدمات طبية متقدمة تشمل جراحات القلب والصدر، وزراعة الكلى، والتخصصات الطبية الدقيقة.

وأشار الدكتور مصطفى إلى نجاح الفريق الطبي أيضًا في إجراء عملية كي الشريان الكلوي (Renal Denervation) لمريضة تبلغ من العمر 64 عامًا، كانت تعاني من ارتفاع ضغط الدم المقاوم للعلاج، في تدخل علاجي يُعد من الحلول الثورية في هذا المجال.

وأكد رئيس الهيئة أن المستشفى يشهد خطة تطوير تشمل تطوير قسم العمليات: يضم 7 غرف عمليات، 10 أسرة تحضير، و12 سرير إفاقة، وتطوير العيادات الخارجية وسكن الأطباء ومدرسة التمريض، وتحديث وحدة الغسيل الكلوي بـ22 ماكينة جديدة.

كشف الدكتور مصطفى عن مؤشرات أداء وحدة القسطرة القلبية بمستشفى المقطم خلال العام الجاري، والتي تضمنت 111 عملية استبدال صمام أورطي بالقسطرة (TAVI)، و2250 قسطرة قلبية تشخيصية وتركيب دعامات، و64 زراعة منظم ضربات قلب، و73 قسطرة علاجية لحالات انسداد الشرايين التاجية المزمن (CTO)، و16 تصوير داخلي بالموجات فوق الصوتية للشرايين التاجية

من جانبه، أكد الدكتور سيد جلال، مدير فرع التأمين الصحي بمحافظة القاهرة، أن هذه العمليات تمت تحت إشراف نخبة من الاستشاريين وطاقم طبي وتمريضي عالي الكفاءة، مشيرًا إلى استعداد المستشفى لاستقبال المزيد من الحالات الدقيقة.

وأوضح الدكتور محمد عبدالله، مدير مستشفى المقطم، أن المستشفى يعمل بطاقة استيعابية تبلغ 228 سريرًا، ويقدم خدمات طبية شاملة في مجالات تشمل:

• زراعة الكلى

• القساطر القلبية وجراحة القلب المفتوح

• جراحة العظام والعمود الفقري

• جراحات المخ والأعصاب، الأورام، الأنف والأذن، الرمد، الجهاز الهضمي

• العلاج الطبيعي، النساء والتوليد، الأوعية الدموية

• العناية المركزة، الحضّانات، بنك الدم، والأشعة التشخيصية (رنين مغناطيسي، مقطعية، موجات صوتية، ماموجراف)