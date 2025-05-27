شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف فى الأردن براتب شهرى 20 ألف جنيه.. رابط التقديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار جهود الدولة لتوفير فرص عمل للمصريين بالخارج، وفرت وزارة العمل 6 فرص عمل جديدة في مجال تربية الطيور، للعمل بإحدى المؤسسات الزراعية المتخصصة في المملكة الأردنية الهاشمية، براتب شهري قدره 290 دينارا أردنيا، بما يتجاوز 20 ألفا و356 جنيها، لافتة إلى أن العمال المصريين الراغبين في التقديم، يمكنهم ذلك من خلال التسجيل عبر الرابط الرسمي التالي:

https://egyemp.labour.gov.eg/Request_JOR/index

علما بأن فترة التقديم بدأت من أمس السبت، وتستمر لمدة 5 أيام فقط.

· الشروط المطلوبة:

- القدرة على العمل داخل مزرعة متخصصة في تربية الطيور.

- امتلاك خبرة سابقة في تربية طيور الفري، السمان، الحجل، الكاسكو، والملوكي، داخل أقفاص موضوعة في هناجر حديثة.

- اللياقة الصحية والبدنية والعقلية، وعدم وجود مشاكل خلقية أو صحية.

- خلو المتقدم من الإصابة بفيروس C.

- عدم صدور قرار تسفير سابق من الأردن خلال السنوات الخمس الأخيرة.

- عدم مغادرة الأردن خلال الفترة من 31 مايو 2020 حتى 31 مايو 2021.

وأهابت وزارة العمل بالمتقدمين التأكد من صحة البيانات المقدمة عبر الرابط الإلكتروني، ومراعاة الالتزام بالشروط المحددة لضمان قبول الطلب.