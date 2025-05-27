القوات المسلحة تنعى رئيس هيئة الإمداد والتموين ووزير التموين الأسبق

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تنعى القوات المسلحة اللواء أ ح محمد على مصيلحى، رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة ووزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق والذى وفاتة المنية أمس بعد مسيرة حافلة بالعطاء والعمل الوطنى المخلص.



وأقيمت له جنازة عسكرية بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس. وكان الفقيد الراحل قد شغل العديد من المناصب والوظائف كان أبرزها رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة ووزير التموين والتجارة الداخلية.

وتتقدم القيادة العامة للقوات المسلحة لأسرة الفقيد بخالص العزاء داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.