شكرا لقرائتكم خبر عن ابن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو فى عزاء نجل مصطفى إسماعيل بالغربية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت أسرة القارئ الراحل الشيخ مصطفى إسماعيل المعزين في وفاة المهندس عاطف مصطفى إسماعيل، الابن الأكبر للقارئ الكبير، والذي كان يُلقب بـ"جامع تراث والده" و"السميع الأكبر" لتلاواته، رحمه الله.

وأقامت الأسرة سرادق عزاء أمام دوّار الشيخ مصطفى إسماعيل بقرية ميت غزال التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، حيث توافد المئات من أهالي القرية والقرى المجاورة لتقديم واجب العزاء.

وشهد العزاء حضورًا لافتًا، وأُحيي بتلاوات قرآنية خاشعة قدّمها كل من القارئ طارق عبد الباسط عبد الصمد، نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والشيخ حجاج الهنداوي، وسط أجواء روحانية مؤثرة.

وكان المئات من أهالي القرية قد شيّعوا جثمان المهندس عاطف مصطفى إسماعيل، في جنازة مهيبة عقب صلاة الظهر من مسجد الشيخ مصطفى إسماعيل بمسقط رأسه، وتقدم الجنازة أحفاد القارئ الراحل.



العزاء



جانب من العزاء