شكرا لقرائتكم خبر عن جراحة ناجحة لقط فى الغربية.. تثبيت فك واستئصال عين بعد حادث سير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

نجح أطباء مركز طب وجراحة الحيوانات الأليفة التابع لمديرية الطب البيطرى بالغربية، فى إجراء عملية جراحية دقيقة لقط يبلغ من العمر عامين، تضمنت تثبيت كسر فى عظم الفك السفلي واستئصال العين اليمنى، وذلك بعد تعرضه لحادث سيارة.

وكان المركز قد استقبل القط بعد نقله من قِبل أحد المواطنين، الذى حرص على إنقاذه عقب الحادث، وعلى الفور تم إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، ثم تخدير القط تمهيدًا للجراحة.

وأُجريت العملية تحت إشراف الدكتورة سحر الشافعي، رئيس مركز طب وجراحة الحيوانات الأليفة، وبمشاركة الدكتورة مروة نافع، والدكتور محمد المراكبي، والدكتور محمد الخولي، وقد تكللت العملية بالنجاح.

وتأتي هذه الجراحة في إطار حرص مديرية الطب البيطري بالغربية على تقديم خدمة متميزة لعلاج الحيوانات الأليفة، خاصة في حالات الطوارئ، من خلال عياداتها المتخصصة.

وأكدت الدكتورة سحر الشافعي استقرار الحالة الصحية للقط بعد الجراحة، مشيرة إلى تقديم الرعاية البيطرية اللازمة له، من علاج ودعم طبي شامل.



الفريق الطبى



جانب من اجراء الجراحة