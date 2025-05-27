شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدعو إلى فتح جميع معابر قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

دعت الأمم المتحدة، إلى فتح جميع معابر قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وأوضحت الأمم المتحدة، أن مشاهد توزيع المساعدات الإنسانية في غزة "مفجعة، ولدينا خطة لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة".