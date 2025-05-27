شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع بروتوكول بين وزارة الأوقاف والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور أسامة الأزهرى - وزير الأوقاف، والدكتورة مايا مرسى - وزيرة التضامن الاجتماعي - رئيس مجلس إدارة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف والمركز، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقّع البروتوكول اللواء أحمد سمير عبد الوهاب - الوكيل الدائم لوزارة الأوقاف، و الدكتورة هالة رمضان - مديرة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، بحضور عدد من قيادات الوزارتين. ويهدف البروتوكول إلى دعم السياسات الحكومية من خلال تفعيل الشراكة البحثية والعلمية بين الجانبين؛ بما يسهم فى معالجة القضايا المجتمعية المختلفة. ويتضمن هذا التعاون تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة وتبادل الخبرات والزيارات بين المتخصصين، وتنظيم ورش عمل ومؤتمرات وندوات علمية، والتعاون أيضًا فى مجالات النشر وتبادل الإصدارات العلمية؛ إلى جانب تبصير الخطاب الدينى بواقع التحديات الاجتماعية حرصًا على تحقيق مفاهيم التجديد والارتباط الوثيق بقضايا المجتمع واحتياجاته.

وفى هذا السياق، أعرب الوزير عن سعادته باستقبال الوزيرة والوفد المرافق لها، مشيدًا بالتعاون الممتد المثمر بين الجانبين، ومؤكدًا الدور القوى الذى ينهض به المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية؛ لما ينتجه من بحوث ودراسات تخدم الأداء الدعوى والاجتماعى لوزارة الأوقاف، فضلاً عن رصد الظواهر السلبية، وتوجيه الخطاب الدينى إلى الوعى الكامل والشامل بقضايا المجتمع.

من جانبها، وجَّهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر والتقدير إلى وزير الأوقاف وقيادات الوزارة على جهود التعاون مع وزارة التضامن وهيئاتها، بما يعود بالخير والنفع على المجتمع.

يأتى هذا التعاون تأكيدًا لالتزام الوزارتين بالمنهج العلمى فى رصد المشكلات والتعامل معها، إنفاذًا لرؤية الدولة فى تعزيز جهود التنمية الفكرية والعلمية والاجتماعية على مختلف الأصعدة.