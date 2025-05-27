شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 2.5 طن دقيق بلدى مدعم معاد تعبئته بمنشأة مخالفة فى حدائق الأهرام والان مع تفاصيل الخبر

اطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على نتائج الحملات المكبرة التي نفذها قطاع هضبة الأهرام بالتنسيق مع مدير التموين وشرطة المرافق والإدارات الميدانية المختصة بالقطاع لتمشيط المحال والمنشآت والمطاعم من كافة المخالفات التموينية، حفاظًا على سلامة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 2.5 طن دقيق بلدي مدعم معاد تدويره وتعبئته لتحقيق أرباح مالية بحوزة منشأة مخالفة بحدائق الأهرام، بالإضافة إلى إعدام كميات من منتجات الألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 8 محاضر بالمخالفات المضبوطة.

وشملت الحملة رفع 700 حالة إشغال للطريق العام من أمام المحال التجارية والكافيهات بالبوابة الأولى والثانية وشارع الضغط بحدائق الأهرام لما تسببه من إعاقة للحركة المرورية إلى جانب إزالة عدد من الإعلانات المخالفة مع التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتمكنت الحملة التي نفذها حي الهرم من خلال قطاع هضبة الأهرام من تحرير إنذارات تتعلق بمخالفات بيئية لمحال ومطاعم وتوجيه إنذارات بشأن استكمال ملفات التصالح الخاصة بمخالفات البناء لعدد من الحالات.

وأكد محافظ الجيزة، استمرار الحملات الميدانية لمتابعة الالتزام بالقانون والتصدي للمخالفات للحفاظ على المظهر الحضاري، مشددًا على مواصلة المتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

شهدت الحملات متابعة من طه عبد الصادق رئيس حي الهرم، ومعتز مسعود نائب رئيس الحي لقطاع هضبة الأهرام، وشرطة المرافق وإدارة تموين الهرم.