شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تعلن نجاح فريق طبى فى إجراء جراحة دقيقة لاستئصال ورم بالغدة الدرقية والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إن فريق طبى تابع لمستشفى الشيخ زايد التخصصى التابعة لمستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة نجح فى إجراء جراحة دقيقة لاستئصال ورم ضخم بالغدة الدرقية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان : أجرى الجراحة فريق طبي متعدد التخصصات وكانت الجراحة بمنطقة الرقبة حيث كان الورم ممتدًا من منطقة الرقبة وصولًا إلى التجويف الصدري العلوي، وملاصقًا للشريان الأورطى.

وتابعت الوزارة: المريضة تبلغ من العمر 57 عامًا كانت تعاني من آلام في منطقة الصدر مع نوبات اختناق أثناء النوم وصعوبة في البلع نتيجة وجود ورم كبير متعدد العقد بمنطقة الرقبة.

وقالت : الجراحة أُجريت بالكامل على نفقة الدولة، ضمن إطار المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار دون تحميل المريضة أى أعباء مالية.