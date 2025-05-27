شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع البحوث الإسلامية يصدر عدد ذى الحجة من مجلة الأزهر مع ملف خاص عن الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مجمع البحوث الإسلاميَّة عدد شهر (ذى الحجَّة) لعام 1446هـ من مَجَلَّة الأزهر الشريف، التى تُتاح بشكل دورى مطلع كلِّ شهر عربى، متضمِّنًا ملفًّا خاصًّا عن الحج؛ يُسلِّط الضوءَ على هذا الركن العظيم من زواياه المختلفة.

ويُمثِّل هذا العدد ختام السنة الثامنة والتسعين من عمر مَجَلَّة الأزهر الشريف، التى تُعدُّ سجلًّا فكريًّا ومعرفيًّا لمسيرة المؤسسة الأزهرية، ومنبرًا عِلميًّا رائدًا فى خدمة الإسلام وقضايا الأمَّة.

وقال الدكتور محمد الجندى، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة: أن ملف العدد الحالى يأتى فى إطار رسالة المجمع المستمرة لنشر الوعى الدِّينى الصحيح؛ إذْ يُعدُّ الحج مدرسةً تربويةً متكاملةً، تتجلَّى فيها معانى التجرُّد والوَحدة والمساواة، لافتًا إلى أن المَجَلَّة تسعى من خلال هذا الإصدار إلى تقديم مضمون عِلمى راقٍ، يلبِّى احتياجات القارئ المعاصر، ويربطه بجوهر شعائر الإسلام وأهدافها العُليا.

من جانبه، أوضح الدكتور نظير عيَّاد، مفتى الجمهوريَّة ورئيس تحرير مَجَلَّة الأزهر، أن ملف العدد تضمَّن مقالاتٍ علميةً متنوِّعةً، تناولت فريضة الحج من أبعادها الفقهية والتربوية، وأبرزتِ المقاصد الكبرى التى تسعى هذه الشعيرة إلى ترسيخها فى نفوس المسلمين، كما ركَّز الملف على البُعد الحضارى لفريضة الحج، بوصفها رحلةً جامعةً تتلاقى فيها الشعوب والثقافات على مبدأ التوحيد؛ ممَّا يجعلها مناسَبةً سنويةً لتجديد المفاهيم الإيمانية وتعزيز الروابط بين المسلمين فى أرجاء العالَم.

فى السِّياق ذاته، أكَّد الدكتور حسن خليل، الأمين العام المساعد للثَّقافة الإسلاميَّة والمشرف على إصدار مَجَلَّة الأزهر، أن ملف هذا العدد جاء استكمالًا لنهج المَجَلَّة فى مواكبة المناسبات الدِّينية الكبرى، وتقديم طَرْح علمى يجمع بين الأصالة والمعاصرة، مشيرًا إلى أن المَجَلَّة قد أصدرت مع عدد هذا الشهر كتابَين هديَّةً للقرَّاء؛ بعنوان: (مع الحجيج) للأستاذ الدكتور محمد ربيع الجوهرى، و(مداخل إلى العقيدة الإسلامية) للأستاذ الدكتور يحيى هاشم حسن فرغل، وهما مِنْ تقديم: فضيلة أ.د. نظير عيَّاد، مفتى الجمهورية ورئيس تحرير مَجَلَّة الأزهر.

وتُباع مَجَلَّة الأزهر التى صدر العدد الأول منها فى عام 1349هـ 1930م، بخمسة جنيهات فقط، كما أن باب الاشتراكات فيها مفتوحٌ مِنْ خلال التَّواصل مع الإدارة العامَّة لمَجَلَّة الأزهر بمجمع البحوث الإسلاميَّة فى شارع الطيران بمدينة نصر، أو عَبْر التَّواصل مع قِسم الاشتراكات بمؤسَّسة الأهرام.