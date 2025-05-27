شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون العلاوة.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون العلاوة وزيادة أجور العاملين بالدولة.. 150 جنيها شهريا حدا أدنى للعلاوات الدورية والخاصة وزيادة 700 جنيه للحافز الإضافى ومنحة للعاملين بقطاع الأعمال.. ووزير المالية: موازنة العام المقبل تشمل أعلى زيادة للأجور.

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