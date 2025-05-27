شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: تنفيذ مشروع متكامل بمدينة الأمل به كافة المرافق والخدمات والان مع تفاصيل الخبر

تفقد د.إبراهيم صابر محافظ القاهرة الأعمال الجارية بمشروع تطوير وإعادة تسكين مدينة الأمل الجديدة «عزبة الهجانة» سابقًا بحى شرق مدينة نصر.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن أعمال إعادة تخطيط وتطوير المدينة والتى تتم وفق نموذج التنمية بالمشاركة مع القطاع الخاص، تستهدف تنفيذ مشروع متكامل للمواطنين يتوافر به كافة المرافق والخدمات لتوفير

لهم ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق غير المخططة.

وخلال الجولة اطمأن محافظ القاهرة على مراحل التنفيذ والتزام المقاولين بالجداول الزمنية المحددة، مع التأكيد على معايير الجودة والأمان.

شهد الجولة م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وعدد من قيادات المحافظة.