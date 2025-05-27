شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: التفكك الأسرى أهم أحد العوامل الرئيسية للإرهاب فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن هجرة المصريين الأقباط من مصر منذ عشرات السنوات، وهناك دول مثل لبنان بدأت الهجرة فيها منذ 4 قرون، فالكنيسة تحافظ دائما على أبنائها وعلى تراثها عن طريق الإنجيل والتعليم الكنسى والهوية القبطية.

وأضاف قداسة البابا، خلال حوار له مع برنامج "كنيستى فى المهجر" المذاع على قناة لوجوس إحدى القنوات التابعة للكنيسة أن الدراسات العلمية أثبتت أن الإرهاب فى العالم أحد العوامل الرئيسية لأسبابه هى التفكك الأسرى وأن الانحرافات مثل الإدمان والمثلية وغيرها أمور مرُة وتجد طريقها إلى النفوس الجائعة فقط لأن الكتاب يقول " وللنفس الجائعة كل مرُ حلو".

وذكر قداسة البابا، أن خدمة الافتقاد فى الكنيسة القبطية هى الطريقة التى تنقل فيها المسيح حب المسيح لهم بشكل مباشر.