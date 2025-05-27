شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد صرف معاشات شهر يونيو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل عدد كبير من أصحاب المعاشات والمستفيدين عن موعد صرف معاشات شهر يونيو 2025، والإجراءات التى تتخذها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، لضمان سهولة عملية الصرف، خاصة بعد القرارات الأخيرة التى شملت زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات.

وتستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لـ صرف معاشات شهر يونيو 2025، لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات، والتى من المقرر صرفها أول الشهر المقبل، مع تيسير جميع الإجراءات الخاصة لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات، إذ يتم تشكيل مجموعات عمل لذلك.