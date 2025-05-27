شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد صرف معاشات شهر يونيو 2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت بتول عصامالثلاثاء، 27 مايو 2025 06:49 م
يتساءل عدد كبير من أصحاب المعاشات والمستفيدين عن موعد صرف معاشات شهر يونيو 2025، والإجراءات التى تتخذها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، لضمان سهولة عملية الصرف، خاصة بعد القرارات الأخيرة التى شملت زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات.
وتستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لـ صرف معاشات شهر يونيو 2025، لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات، والتى من المقرر صرفها أول الشهر المقبل، مع تيسير جميع الإجراءات الخاصة لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات، إذ يتم تشكيل مجموعات عمل لذلك.
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