شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: الكنائس القبطية فى العالم فروع من شجرة على أرض مصر والان مع تفاصيل الخبر

قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه تم تأسيس إيبارشية وسط أوروبا تشمل خمس دول ومقرها المجر، وذلك لقلة الأقباط فى هذه المنطقة، ومعظمهم عمالة وطلبة فى كليات مختلفة، وكانت الإيبارشية بلا إمكانيات وبلا عدد وبلا كنائس فاهتمت الكنيسة بها وعملت على تشجيعها فكانت غالبية الأقباط الأرثوذكس فى صربيا ورومانيا.

وأضاف قداسة البابا خلال حوار له مع برنامج "كنيستى فى المهجر" المذاع على قناة لوجوس، أن موضوع ارتباط الأقباط فى الخارج بمصر له أولوية فمصر فى القلب دائما، ولا يمكن الاستغناء عن مصر فالكنائس القبطية فى العالم فروع خرجت من شجرة على أرض مصر.

وأوضح قداسة البابا أن لقاءاته فى الخارج مع الأباء الأساقفة والكهنة لكنائس المهجر دائمه ويحرص على استقبال مجموعات من أبناء كنائس المهجر حينما يزورون مصر.