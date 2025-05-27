شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية تختتم دورة تدريبية موسعة حول “إشكاليات التحقيق والتصرف” والان مع تفاصيل الخبر

تحت رعاية المستشار عبد الراضي صديق – رئيس هيئة النيابة الإدارية، اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة بعنوان “إشكاليات التحقيق والتصرف – تطبيقات عملية”، وذلك بمشاركة 54 عضوًا من أعضاء النيابات الإدارية بمدن القناة من مختلف الدرجات القضائية، والتي أقيمت على مدار يومي 26 و 27 مايو الجاري، بمركز التدريب البحري والمحاكاة التابع لهيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية.

وفي مستهل كلمته، رحّب المستشار الدكتور أيمن نبيل – مدير مركز التدريب القضائي، بالسادة الحضور، معربًا عن سعادته بانعقاد هذه الدورة في محافظة الإسماعيلية، لما لها من تاريخ عريق ومكانة متميزة، ونقل للحضور تحيات معالي المستشار عبد الراضي صديق، وتمنياته بأن تساهم الدورة في تنمية مهارات الأعضاء وتعزيز قدراتهم المهنية بما يعود بالنفع على أدائهم القضائي.

كما وجّه مدير المركز الشكر والتقدير إلى الفريق أسامة ربيع – رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس أحمد عبد السلام – رئيس مركز التدريب البحري والمحاكاة، على الاستضافة الكريمة ودعم فعاليات الدورة، وكذلك المستشار الدكتور محمد مصطفى – مدير المكتب الفني بمحافظة الإسماعيلية، على تعاونه المثمر في التنظيم، والمستشار جمال قطب – مدير فرع الدعوى التأديبية بالإسماعيلية، على مشاركته الفاعلة.

وأكد المستشار الدكتور أيمن نبيل، أن انعقاد الدورة يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الهيئة بالتوسع في تنظيم الدورات التدريبية العملية والتطبيقية بمختلف المحافظات، بهدف دعم أعضاء النيابة الإدارية في مواجهة التحديات العملية التي تعترض مسيرتهم في التحقيق والتصرف، تحقيقًا للعدالة الناجزة.

وأشار إلى حرص المركز على دعم البرنامج التدريبي بنخبة من المحاضرين المتميزين من أعضاء النيابة الإدارية ذوي الخبرة.

وتضمن البرنامج التدريبي عددًا من المحاضرات المهمة، شملت:

• “تحقيق الدليل في مجال التأديب” ألقاها المستشار شادي حامد – عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة لشؤون التأديب.

• “ضوابط التحقيق وفقًا للمواد المستحدثة في التعليمات القضائية” ألقتها المستشارة نهى أسامة – عضو إدارة التفتيش القضائي.

• “فنيات إعداد مذكرة التصرف – تطبيقات عملية” قدمها المستشار الدكتور حسان هاشم – عضو مركز التدريب القضائي.

• “ماهية المخالفات التأديبية” ألقاها المستشار الدكتور محمد مصطفى – مدير المكتب الفني بالإسماعيلية.

• “أهم الإشكاليات من الإحالة للتصرف” ألقاها المستشار الدكتور أيمن فخر الدين – عضو مركز التدريب القضائي.

• “أهم المبادئ القضائية الخاصة بالتأديب” ألقاها المستشار طارق فكري – مدير نيابة القنطرة شرق.

• “قراءة لغة الجسد أثناء التحقيق” قدمها المستشار الدكتور إسلام نمر – مدير نيابة الطور.

وفي ختام الدورة، تم تسليم شهادات اجتياز التدريب للمشاركين.

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.