شكرا لقرائتكم خبر عن العمل: استمرار التقديم على وظائف للصيادلة بمرتبات تصل 9400 جنيه حتى نهاية مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة العمل، تلقى طلبات التقديم على 135 فرصة عمل، لدى إحدى سلاسل الصيدليات، وذلك حتى نهاية مايو الجارى، وذلك فى إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل للشباب والخريجين، وذلك ضمن نشرة التوظيف نصف الشهرية التى تصدرها وزارة العمل.

وأوضحت أن الوظائف المتوفرة، هي:

1- عدد 30 صيدليا (ب.صيدلة)، حديث التخرج، الراتب يبدأ من 9400 جنيه.

2- عدد 50 مندوب توصيل، الراتب من 8500 إلى 9000 جنيه، مع خبرة سنة.

3- عدد 10 معاون خدمات، خبرة 6 أشهر.

4- عدد 30 مساعد صيدلى، الراتب 6000 إلى 8500 جنيه، خبرة سنة، من الجنسين.

5- عدد 10 كول سنتر، الراتب 6500 إلى 8500 جنيه، خبرة سنة.

6- عدد 5 خدمة عملاء، الراتب 6500 إلى 7000 جنيه، وخبرة 6 أشهر.

وأشارت إلى أن شروط التقديم على تلك الوظائف، هي:

- الحصول على مؤهل عالى، متوسط.

- سن المتقدمين يتراوح من 22 إلى 45 عاما.

وأوضحت الوزارة، أن التقديم على هذه الفرص متاح خلال شهر مايو 2025، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، وكذلك على الموقع الرسمى لوزارة العمل على www.manpower.gov.eg.