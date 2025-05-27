شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يُسلم شهادات دولية للخريجين من مسئولى التشغيل بمديريات العمل بالصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام وزير العمل محمد جبران ، اليوم الثلاثاء ، بديوان عام "الوزارة" ، بتكريم وتسليم شهادات لخريجي برنامج الاعتماد الدولي في مجال التوظيف ، من مسؤولي التشغيل بمديريات العمل بمحافظات الصعيد ، وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي "WFP "، ويأتى ذلك في ختام مشروع "رفع قدرات مسئولى التشغيل"، الذي تُنفذه "الوزارة" لتعزيز القُدرات المؤسسية ، ورفع قدرات ومهارات مفتشي التشغيل.



بدأت الفعاليات بلقاء بين الوزير جبران، بمكتبه مع چان بيير دومارچورى، مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي بالقاهرة، و روسيلا فانيلى ،نائب مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي بالقاهرة،حيث بحثوا تفعيل سُبل التعاون في كافة الملفات ذات الإهتمام المُشترك.

وخلال الفعاليات ألقى الوزير جبران كلمة ختامية، أكد خلالها على أن هذا "التعاون" ،يأتي في إطار تنفيذ خطة الوزارة نحو تنمية مهارات العاملين ، للقيام بمهامهم بشكل علمي ومتطور ، بما يخدم المواطن بشكل لائق وكريم، ويُعزز من علاقات العمل في بيئة مُستقرة ومُنتجة ،تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح الوزير أن وزارة العمل تُولى اهتمامًا كبيراً نحو دعم وتعزيز الشراكات مع العديد من المؤسسات الدولية ، والوطنية لتوفير حزمة من برامج التدريب المختلفة لكل من الشباب ،والسادة مُقدمى خدمات التشغيل والتي تهدف الى تحقيق الاستفادة من مهاراتهم المميزة، وضمان الفعالية والاستدامة ، والتشبيك مع أصحاب الأعمال في مختلف القطاعات لما لهم من دورهام ورئيسى في دمج الشباب في سوق العمل وتحقيق النمو الاقتصادى..

وشهد حفل تسليم الشهادات للخريجين، فيلما تسجيليا قصيرا عن بعض أنشطة التعاون بين "الوزارة" ،وبرنامج الأغذية العالمي ،ثم عرض بشأن تعزيز خدمات التوظيف العامة ببرنامج الأغذية العالمي ،وكما شهدت الإحتفالية كلمة للسيدة هبة أحمد مدير إدارة التشغيل بوزارة العمل ،وكلمات لعرض تجارب لنموذجين من مفتشي التشغيل الحاصلان على الشهادة الدولية ، من غرفة التجارة والصناعة الألمانية، ونموذجين من الشباب الحاصلان على فرص عمل بدعم من مفتشي التشغيل .. كما شهدت الفعاليات كلمة لمدير مكتب برنامج الأغذية العالمي بالقاهرة،أكد خلالها على أهمية هذا البرنامج ،ودوره في رفع قُدرات مسؤولي التشغيل ، وكذلك التأكيد على التعاون المُثمر بين "الوزارة" ،"وبرنامج الأغذية العالمي ".