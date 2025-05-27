شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: المصرى صاحب فيديو التعنيف رفض التعويض رغم تحصيل زملائه حقوقهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت وزارة العمل، اليوم، الثلاثاء، فيديو جديد للعامل المصرى صاحب واقعة الفيديو الذي تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعى، وظهر فيه وهو يتعرض لتعنيف من جانب مسؤول المؤسسة التي يعمل بها من الكفيل السعودي، وتبين أنه عاد إلى مصر، وعلى الرغم من ذلك، تم توثيق شهادته رسميًا حتى يحصل على حقه عبر المسارات القانونية مع كافة زملائه.. إلا أنه وبعد نجاح "الوزارة" و"القنصلية المصرية" بالرياض، و"مكتب التمثيل العمالي"، وكافة المؤسسات السعودية ذات الصلة، في التحرك بشكل عاجل، بتوجيه من وزير العمل محمد جبران، ومتابعته شخصيًا لحظة بلحظة تداعيات هذه الواقعة، نشر هذا العامل ويدعى حامد بسيوني، من قرية خباطة ، مركز قطور ، غربية ، فيديو جديد يرفض فيه استلام المستحقات والتعويضات التي أسفرت عنها المفاوضات، وذلك رغم إستلام زملائه وعددهم 11 عامل كافة التعويضات اللازمة، وإلغاء سند الأمر المُوقع منهم، ونقل كفالة كل من يرغب منهم ، ومنحهم فترة سماح شهر لتوفيق أوضاعهم داخل "المملكة".

كما أن هذا العامل صاحب الفيديو الذي ترك العمل بعد الواقعة مباشرة، أعلن في الفيديو عن رفضه إرسال رقم حسابه إلى الوزارة ومكتب التمثيل العمالي ، لتحويل المستحقات والتعويضات، المُقررة ،كتعويض له ، وعن قيمة تذاكر الطيران ،وقال أنه غير راضي عن قيمة هذه المستحقات التي بلغت 4500 ريال عن الفترة التي تواجد فيها ،ويطالب بأجر عامين كاملين، رغم أنه بالتحقيق تبين أنه لم يقم بأي أعمال خلال فترة تواجده بالمؤسسة،وهي فترة الاختبار .. ورغم كل ذلك تم ارسال المبلغ المذكور إليه اليوم الثلاثاء باسمه الرباعي بتحويل عن طريق البنك الأهلي "كوكباي" .. مرفق صورة التحويل.

وجدير بالذكر هنا أنه في الفيديو الجديد تحدث عن قيامه بتسليم مبالغ مالية كبيرة لأشخاص سهلوا له عملية السفر ، بعيدًا عن الجهات والطرق المشروعة.. وهو ما تجده الوزارة فرصة لكي تُجدد تأكيدها على جميع الشباب الراغب في العمل بالخارج ، أن يتحقق من كافة الإجراءات عن طريق الوزارة ، ومديرياتها ، بالمحافظات حتى لا يقعوا فريسة سهلة في قبضة الناصبين ، وسماسرة التاشيرات ، وأن يقوموا بالابلاغ عنها حتى لا يقع ضحايا جُدد ،مع العلم أن خدمات الوزارة في هذا الشأن مجانية وبلا وسطاء.