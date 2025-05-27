شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس للتكنولوجيا التطبيقية تفتح أبوابها العام الدراسى المقبل.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الصفحة الرسمية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية على أنه مع بداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٦/٢٠٢٥ تنضم مدارس تكنولوجيا تطبيقية جديدة بشراكات قوية مع أكبر الكيانات الصناعية فى مصر، مع إتاحة عدد أكبر من التخصصات، حيث تضم مجموعة من المدارس الجديدة كالتالى:

مدرسة مصر إيطاليا للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية لسلامة وضمان جودة الغذاء

مدرسة بنك مصر لصناعة الأخشاب والأثاث

مدرسة أريس إيچيبت للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة إنبي للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية وسلاسل الإمداد والتوريد

مدرسة أنوفو للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة مصر للغزل والنسيج للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة ريماس لاند للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة اتحاد بنوك مصر للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية والصناعات الدوائية

مدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية والصناعات الغذائية

مدرسة عبد الخالق عياد للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة عبد الحميد أبو بكر للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة البنك الأهلي المصري للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة سمارت للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة بي وِيل للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة أى إف جي هيرمس للتكنولوجيا التطبيقية

وشددت على أن كل مدرسة تقدم تخصصات حديثة مطلوبة في سوق العمل، مع تدريب عملي وشهادات معتمدة، وتأهيل لسوق العمل.