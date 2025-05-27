شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: مصر لعبت دورا قياديا في توجيه هيئة التفاوض الدولية فى اتفاقية الجائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، في المؤتمر الصحفي للجمعية الأفريقية لأطباء الطوارئ أن مصر لعبت مصر دوراً قيادياً في توجيه هيئة التفاوض الحكومية الدولية باعتبارها عضواً في مكتب هيئة التفاوض الحكومية الدولية. لافتة: إنه لمن دواعي سروري دائمًا التواصل مع الجمعية الأفريقية لأطباء الطوارئ ACANU، اسمحوا لي أن أبدأ بالحديث عن جمعية الصحة العالمية ــ وخاصة اتفاقية الوباء ــ قبل أن أنتقل إلى غزة والسودان.

وأكدت حنان بلخى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة حققت في دورتها الثامنة والسبعين تقدماً حقيقياً في مجال الصحة العالمية، على الرغم من السياق الدولي المضطرب.

وأضافت أنه تمت الموافقة على ميزانية البرنامج للفترة 2026-2027، وزيادة الاشتراكات المقررة بنسبة 20%، و 170 مليون دولار أميركي في تعهدات جديدة، و هذه انتصارات كبيرة للتعددية.

وأشارت إلى أنه في أعقاب جائحة تحدث مرة واحدة كل قرن، اجتمعت البلدان لتعزيز البنية الصحية العالمية من خلال اتفاق تاريخي في ظل تقلص مساعدات التنمية، فتمت إعادة ترتيب الأولويات ضمن ميزانية أقل حجمًا.

كما تعزيز تقاسم الأعباء بين الدول الأعضاء، و حشدت المساهمات الطوعية القياسية. مضيفة: لقد حصلنا الآن على 60 % من ميزانيتنا الأساسية للفترة 2026-2027 - وهي نتيجة رائعة في المناخ المالي اليوم، وإنني فخورة بأن أقول إن منطقتي، شرق البحر الأبيض المتوسط، لعبت دورها، فيما يتعلق باتفاقية الوباء، نجحت الدول الأعضاء في إقليم شرق المتوسط في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضايا معقدة مثل الوصول إلى مسببات الأمراض وتقاسم المنافع، ونقل التكنولوجيا، وسلاسل التوريد العادلة - مما يضمن سماع صوت منطقتنا.



ولكن ماذا يعني هذا الاتفاق بالنسبة للمناطق مثل منطقتنا ــ حيث تكافح بلدانها لتوفير الخدمات الصحية وسط الصراع والهشاشة والنزوح؟

وببساطة، تقدم اتفاقية الوباء خارطة طريق واضحة نحو مستقبل أكثر أمنا وعدالة واعتمادا على الذات.

وقالت، علينا أن نتحرك بحزم لتطبيق أحكامه، حتى قبل التصديق الرسمي، ليس لدينا وقت نضيعه، فيما يتعلق بالوصول: سيُقلل الاستثمار في التصنيع المحلي وتعزيز الأنظمة التنظيمية من الاعتماد على سلاسل التوريد العالمية الهشة، وسيعزز الشراء المشترك قدرتنا على التفاوض الجماعي، ويعزز مرونة سلاسل التوريد، ويضمن الوصول العادل إلى المنتجات الصحية في الوقت المناسب.

فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا: إن شفافية التراخيص، وإمكانية الوصول إلى المعرفة، والتعاون الدولي، كلها عوامل كفيلة بإطلاق العنان للابتكار المحلي، وتُعدّ شبكات البحث والتطوير الإقليمية ومراكز الابتكار أساسيةً لبناء الجاهزية العلمية والسيادة الصحية.

فيما يتعلق بالقوى العاملة الصحية: تواجه منطقتنا نقصًا حادًا في القوى العاملة الصحية، ونعمل على تعزيز الاستثمار في التدريب، واستبقاء الكفاءات، والتطوير المهني.

وأوضحت، إنه فيما يتعلق بنهج الصحة الواحدة: يواجه إقليم شرق المتوسط مخاطر بيئية وحيوانية كبيرة، سيعزز تعزيز التنسيق بين القطاعات، وتبادل البيانات، والتحليلات التنبؤية، أنظمة الإنذار المبكر لدينا، وكجزء من اتفاقية الأوبئة، تُتيح الإرشادات القادمة من مؤتمر الأطراف بشأن المراقبة الوطنية للأوبئة فرصةً قيّمةً لدول إقليم شرق المتوسط لمواءمة المعايير العالمية مع الاستجابة للواقع المحلي.

وأخيرا، فيما يتعلق بالتمويل المستدام: بالنسبة للبلدان التي تواجه صعوبات اقتصادية، فإن الاتفاق يمثل فرصة لترسيخ الاستثمار الطويل الأجل في الاستعداد والأمن الصحي.

أما بالنسبة لقطاع غزة، فالوضع كارثي ، في جمعية الصحة العالمية، أثرتُ مسألة الاعتداءات المستمرة على قطاع الصحة - أكثر من 1500 اعتداء في غزة والضفة الغربية منذ أكتوبر 2023 - وتفاقم انعدام الأمن الغذائي، يواجه واحد من كل 5 من مواطنى غزة خطر المجاعة.

وقالت، انضممت إلى الدعوات المطالبة باحترام القانون الإنساني الدولي، ورفع الحصار، ووقف إطلاق النار وتحقيق السلام الدائم، وقد تمت الموافقة على قرارين رئيسيين:

ويدعو القرار منظمة الصحة العالمية إلى التحرك وإعداد تقارير عن الوضع الصحي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل، ويطلب الآخر من المدير العام إخطار فلسطين باللوائح الصحية الدولية (2005) - وهو ما يسمح لفلسطين بالتعبير عن اهتمامها بأن تصبح دولة طرفاً في اللوائح.

ويأتي ذلك في أعقاب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 77 بشأن مواءمة مشاركة فلسطين في منظمة الصحة العالمية مع وضعها في الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن فلسطين، مثل أي منطقة أخرى، قد تشهد أو تكون مصدرا لتفشي الأمراض.

إن إدراج فلسطين في اتصالات اللوائح الصحية الدولية يزيل البقعة العمياء في المراقبة العالمية ويعزز الأمن الصحي العالمي.

وأكدت، إن هناك أزمة مدمرة أخرى لا تحظى بالاهتمام الذي تستحقه، وهي أزمة السودان، إن تفشي الأمراض في وقت واحد - الكوليرا، وشلل الأطفال، والحصبة، وحمى الضنك، والملاريا - يشكل عبئا ثقيلا على النظام الصحي المدمر بسبب الصراع.

إن القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية تتلاشى، حيث يتسبب العنف في نزوح الملايين من الناس وعرقلة المساعدات المنقذة للحياة.

يؤثر الجوع وسوء التغذية على 25 مليون شخص، بما في ذلك 770 ألف طفل يواجهون سوء التغذية الحاد الشديد هذا العام.

وانخفضت معدلات التطعيم إلى أقل من 50%، من 85 % قبل الحرب.

تتفشى الهجمات على المرافق الصحية والبنى التحتية الحيوية، وقد استهدفت طائرات بدون طيار ميناء بورتسودان ونقاط دخول مساعدات أخرى، و قد تسببت 167 هجمة، تم التحقق منها من قبل منظمة الصحة العالمية، على المرافق الصحية وسيارات الإسعاف والمرضى والعاملين في مجال الصحة في مقتل أكثر من 1120 شخصا.

ورغم ذلك، تظل منظمة الصحة العالمية موجودة على الأرض، وتقود الاستجابة الصحية، لقد سلمنا أكثر من 2500 طن متري من الإمدادات، وندعم 18 مركزًا للرعاية الأولية، و31 مستشفى، و138 موقعًا لدعم استقرار التغذية. تخدم العيادات المتنقلة والمستشفيات الميدانية المناطق الأكثر تضررًا، تم علاج أكثر من مليون شخص في المستشفيات التي تدعمها منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك 75 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.

وتلقى 30 مليون شخص لقاحات ضد الكوليرا أو الحصبة أو شلل الأطفال، و قد حدث إنجاز حاسم في نوفمبر 2024 عندما أدخل السودان لقاح الملاريا، ليصل إلى 35 ألف طفل بحلول أوائل عام 2025، ونحن نعمل مع اليونيسف على دمج هذا اللقاح في التحصين الروتيني، لكن خفض المساعدات يهدد التقدم.

تبلغ نسبة تمويل ركيزة الصحة في خطة الاستجابة الإنسانية في السودان 9.7% فقط، وتعاني استجابة منظمة الصحة العالمية من فجوة تمويلية بنسبة 67%.

وأكدت: نطالب بشكل عاجل بدعم مستدام لإنقاذ الأرواح وإعادة بناء النظام الصحي في السودان.

الوصول دون عوائق والدعم الدولي للعمليات الإنسانية عبر الحدود، والحد من العقبات البيروقراطية.

- وضع حد فوري للهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية والرعاية الصحية.

الصحة حق من حقوق الإنسان حتى في الحرب.