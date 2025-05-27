شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تنعى وفاة كاهن بقطاع كنائس شرق السكة بالقاهرة عن عمر 81 عاما والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وفاة الأب القمص جبرائيل جرجس كاهن كنيسة السيدة العذراء بمدينة النور، التابعة لقطاع كنائس شرق السكة الحديد بالقاهرة، عن عمر تجاوز 81 سنة، وبعد خدمة كهنوتية، امتدت لأكثر من 48 سنة.

وولد الأب الراحل يوم 1 يناير 1944، حصل علي بكالوريوس الكلية الإكليريكية عام 1967، ورسم كاهنًا بيد الراحل الأنبا فيلبس مطران الدقهلية فى 18 فبراير 1977 على كنيسة السيدة العذراء بالمنصورة، وخدم فترات في الغردقة ثم ميت غمر وانتقل للخدمة بكنيسة السيدة العذراء بمدينة النور فى 30 يونيو 2013.

وصلي الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد، القداس الإلهي صباح أمس في وجود الجثمان ثم ألقى الشعب نظرة الوداع عليه، قبل أن تبدأ صلوات الجنازة ظهر أمس ورافق نيافته الجثمان حتى مثواه الأخير بالمدافن بالقطامية، وأقيم العزاء بقاعة الكنيسة مساء أمس وحضره بعض أعضاء مجلس النواب وكثير من شعب الكنيسة.