شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: إقامة نحو 10 أسواق فى جميع أحياء الإسكندرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والعقيد الدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية سوق اليوم فى أبو يوسف بالعجمى بمحافظة الإسكندرية.

وأوضحت الوزارة، أن سوق العجمى يقام يومى الاثنين والثلاثاء ويتكون من 30 باكية يعرض من خلالها جميع السلع الغذائية الأساسية، وغير اساسية من الأرز والمكرونات والدقيق والسكر والزيوت والسمن والعطارة والخضر والفاكهة والدواجن واللحوم الطازجة و الملابس والأحذية والمشغولات اليدوية.

وأكد وزير التموين، أن السوق يمتاز بمشاركة شركة الاسكندرية للمجمعات الاستهلاكية وكذلك جهاز مستقبل مصر وسيارات الخدمات الحكومية بالمحافظة والمبادرات الرئاسية الصحية للكشف الطبى على المواطنين المترددين على السوق وتطبق هذه السياسات بجميع أسواق اليوم الواحد بالإسكندرية.

وأوضح وزير التموين أنه تم إقامة نحو 10 أسواق فى جميع أحياء الإسكندرية، كما أن مدة السوق الواحد يوميين متتاليين بواقع 20 سوقا يوميا خلال الأسبوع بالإضافة إلى سوق المزارعين بمحطة الرمل يوم الخميس من كل أسبوع ليكون اجمالى الأسواق 21 سوق أسبوعيا.



جولة وزير التموين بسوق اليوم الواحد



سوق اليوم الواحد