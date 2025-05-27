شكرا لقرائتكم خبر عن تتويج مستحق.. أستاذ تسويق يشيد بتجربة ”الخليج 365” بعد حصدها جائزة الصحافة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه الدكتور عبد الحليم يوسف أستاذ التسويق بخالص التهاني لجريدة الخليج 365، على فوزها بجائزة الإعلام العربي، شعبة الصحافة الاقتصادية عن موضوع بعنوان "متاهة العملات المشفرة تبدأ بـ"لايك".

وهنأ "يوسف" الكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365، على دورها الكبير في دعم الزملاء، وفتح أفق التميز والإبداع أمامهم، وتشجيعهم على المشاركة في الجوائز الإقليمية والدولية، كما تقدم للزميلين محمد سالمان، والسيد زيادة بخالص التهاني، على الفوز بجائزة شعبة الصحافة الاقتصادية، عن موضوع "فك شفرة عالم بيتكوين وأخواتها"، الذي ألقى الضوء على واحدة من القضايا الاقتصادية المعاصرة، التي تمس مصالح الناس، ونتمنى لهم المزيد من التوفيق.

وصباح اليوم، أعلن نادي دبي جوائز الإعلام العربي حيث فاز ”الخليج 365” بجائزة شعبة الصحافة الاقتصادية، للزميلان محمد سالمان وسيد زيادة عن تحقيق "متاهة العملات المشفرة تبدأ بـ"لايك".. الخليج 365 يحاول فك شفرة عالم "بيتكوين وأخواتها"، والذي استطاعا من خلاله تسليط الضوء علي العوالم الخفية للنصب الإلكتروني عبر بوابة تعدين العملات المشفرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات المختلفة.

اقرأ أيضاً..

متاهة العملات المشفرة تبدأ بـ"لايك".. ”الخليج 365” يعيد نشر التحقيق الفائز بجائزة دبي للصحافة الاقتصادية.. 6 مراحل تكشف العالم الخفى لشبكات النصب باسم "بيتكوين" وأخواتها

وفى المجالات الأخرى من الجائزة، نالت الإعلامية إسعاد يونس جائزة أفضل برنامج ثقافى، فيما فاز في فرع الصحافة السياسية الزميل محمد عيسي من الأهرام العربي، فيما ذهبت جائزة أفضل تحقيق استقصائي من نصيب الزميل سامح اللبودي من صحيفة الشرق الأوسط.

كما فاز الكاتب الصحفي سليمان جودة، بجائزة أفضل كاتب عمود صحفي أما في فئة الإعلام المرئي، فحصدت الإعلامية لبنى بوظة جائزة أفضل برنامج اقتصادي عن برنامجها على قناة سكاي نيوز عربية.



سالمان وزيادة مع جائزة الصحافة الاقتصادية عن تحقيق متاهة العملات المشفرة

وتُمنح جائزة الإعلام العربي، في الصحافة الاقتصادية، لأفضل تحليل أو تحقيق اقتصادي، يتناول مواضيع اقتصادية محلية وعالمية، تساهم في نشر الوعي والمعرفة الاقتصادية.

لا يفوتك..

متاهة العملات المشفرة تبدأ بـ"لايك".. ”الخليج 365” يعيد نشر التحقيق الفائز بجائزة دبي للصحافة الاقتصادية.. 6 مراحل تكشف العالم الخفى لشبكات النصب باسم "بيتكوين" وأخواتها

محمد السيد الشاذلى: كل التهنئة للزملاء الفائزين بجوائز الصحافة العربية