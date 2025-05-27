شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يتفقد المنشآت المائية وأعمال تطهير الترع فى 7 مواقع بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

قام الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اليوم الثلاثاء بزيارة لمحافظة الدقهلية لتفقد حالة الرى والمنشآت المائية وأعمال تطهيرات الترع بنطاق المحافظة، وذلك للإطمئنان على حالة المنظومة المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية.

وتفقد سويلم يرافقه اللواء مرزوق محافظ الدقهلية حالة المناسيب وأعمال التطهيرات بترعة المنصورية بزمام مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، حيث وجه الدكتور سويلم بنهو التطهيرات الجارية على الترعة وفقا للبرنامج الزمنى المقرر بخطة التطهيرات الموضوعة لضمان الوفاء بالاحتياجات المائية المقررة.

وتم الوقوف على أعمال التطهيرات على ترعة البزرارى، وحالة قنطرة حجز كيلو 2.600 على ترعة البزرارى بزمام مركز أجا بمحافظة الدقهلية، حيث وجه الدكتور سويلم برفع نواتج التطهيرات المتراكمة على جسور الترعة بالتنسيق مع أجهزة المحافظة خلال أسبوع من تاريخه، واتخاذ اللازم لترميم حجز كم 2.600 وإصلاح البوابات خلال أسبوعين وعمل تقرير بما تم، والتنسيق بين أجهزة الرى والزراعة والمحافظة لمتابعة تطهير المساقى الخصوصية بزمام الترعة بمعرفة المنتفعين.

كما تفقد حالة الرى وأعمال التطهيرات بترعة بحر طناح والترع الآخذة منها (الزوات - ميت سويد) بزمام مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، حيث وجه برفع نواتج الحفر لأعمال الحائط الساند من القطاع المائى على الترعة قبل نهاية الأسبوع الجارى.

وخلال الزيارة تفقد سويلم محطة رفع الجنينة، حيث وجه سيادته بإستمرار أعمال الصيانة الجارية لوحدات الرفع بالمحطة، والرفع الفورى للمخلفات الواردة أمام مص المحطة بالتنسيق مع أجهزة المحليات المختصة.

وتفقد حالة المناسيب وأعمال التطهيرات بترعة البحر الصغير عند الكيلو 29.500 والكيلو 49.500 بزمام مركز المنزلة بالدقهلية، حيث وجه بنهو أعمال التطهيرات على الترعة بحد أقصى 10 أيام من تاريخه.

وتفقد مقر مبنى هندسة رى ميت سويد، حيث وجه بإعادة توزيع العمالة الزائدة بين هندسات الرى، والتعامل الفورى مع شكاوى المنتفعين على ترعة المحمودية وترعة ميت سويد.

وشدد سويلم، على قيام أجهزة الرى بمحافظة الدقهلية بالمتابعة الدقيقة والالتزام الكامل ببرنامج تطهيرات الترع والمصارف وأعمال صيانة البوابات ومحطات الرفع طبقاً للبرامج الزمنية المقررة، مع زيادة معدلات التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة مع المقاولين المتعثرين، ومواصلة التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة و روابط مستخدمى المياه لمتابعة قيام المنتفعين بتطهير المساقى الخصوصية، مع التنسيق الدائم مع الأجهزة الأمنية والمحليات فى إزالة أى تعديات على المجارى المائية، والتنسيق الدائم مع أجهزة المحافظة للحفاظ على المجارى المائية من التلوث، وقيام أجهزة المحافظة برفع القمامة والمخلفات من على الجسور مع تقديم المساعدة من أجهزة وزارة الرى المختصة حال الاحتياج لذلك.