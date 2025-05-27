وزيرة التضامن تشارك فى المقابلات الشخصية لبرنامج المرأة تقود للتنفيذيات

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القاهرة - سامية سيد - شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في المقابلات الشخصية التي تجريها الأكاديمية الوطنية للتدريب للمتقدمات للالتحاق بالدفعة الثانية من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات".

وحرصت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب على استقبال وزيرة التضامن الاجتماعي فور وصولها مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بجهود الأكاديمية الوطنية للتدريب في إعداد الكوادر المؤهلة القادرة علي قيادة مؤسسات الدولة بكفاءة واحترافية وتوفير بيئة تدريبية متكاملة، مشيرة إلى أن الأكاديمية الوطنية للتدريب أصبحت صرحا وطنيا متميزا تخرج أجيالا شابة مؤهلة للقيادة في كافة المواقع.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن برنامج المرأة تقود للتنفيذيات يهدف لتدريب المصريات في المواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات، حيث

صمم البرنامج لتنمية المهارات والقدرات لديهن وإعدادهن للقيادات التنفيذية في القطاعات المختلفة وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية في تنمية وتمكين المرأة.



الدكتورة مايا مرسى التضامن تشارك في المقابلات الشخصية لبرنامج المرأة تقود للتنفيذيات



الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن والدكتورة راشا راغب