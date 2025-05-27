شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: محال حضارية لتسكين باعة لم يقع عليهم الاختيار بسوق العياط والان مع تفاصيل الخبر

تفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، سوق العياط الحضاري، الذي تم تنفيذه ليكون بديلًا حضاريًا للأسواق العشوائية بمنطقة المزلقان، وذلك بعد تسكين الباعة الجائلين مما ساهم في تيسير الحركة المرورية وتخفيف معاناة المواطنين التي استمرت على مدار سنوات.

وأوضح محافظ الجيزة، أن السوق الجديد مقام على مساحة 3700 م² ويضم 419 وحدة بيع وفرشات، وذلك لتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الاستهلاكية والملابس والفواكه والخضر واللحوم والأسماك، ويأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لإقامة أسواق حضارية لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وعاين محافظ الجيزة، خلال جولته، عددًا من المواقع المقترحة لدراسة مدى إمكانية تعظيم الاستفادة القصوى منها واستغلالها في تنفيذ محالّ وباكيات حضارية كملحق للسوق الحضاري لتسكين باقي الباعة الجائلين، وكذلك إقامة مواقف حضارية لخدمة المواطنين بدلًا من المواقف العشوائية.

واستمع محافظ الجيزة، خلال جولته، لمطالب الباعة الجائلين الذين لم يقع عليهم الاختيار في السوق الحضاري، مؤكدًا لهم أنه سيتم دراسة تنفيذ محالّ وباكيات حضارية لتسكين باقي الباعة الجائلين.



استمع محافظ الجيزة، خلال جولته، لمطالب الباعة الجائلين

وكلف المحافظ رئيس مدينة العياط بالمتابعة الدورية للسوق للتأكد من القيام بأعمال النظافة والصيانة الدورية على الوجه الأكمل، للحفاظ على المظهر الحضاري ولضمان عوامل الاستدامة.

وشدد المحافظ على رئيس مدينة العياط، خلال تفقده منطقة مزلقان العياط، بعدم السماح بوجود أي باعة جائلين أو إشغالات بمنطقة المزلقان وأمام السوق، للحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.

رافق المحافظ خلال جولته إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، ومحمد مرعي، السكرتير العام المساعد، ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ووليد عبد اللطيف، معاون المحافظ، وعفاف عبد الحارث، مدير مديرية الإسكان، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، وياسين سيد، رئيس مركز ومدينة العياط، وحازم لاشين، رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي.



محافظ الجيزة يتفقد سوق العياط الحضارى الجديد