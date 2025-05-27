شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بجواتيمالا يبحث مع وزير التنمية الاجتماعية الجواتيمالى تعزيز التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث سفير مصر فى جواتيمالا حاتم حسوبة، مع وزير التنمية الاجتماعية الجواتيمالى أبيلاردو بينتو، سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين فى مجالات التضامن الاجتماعى.

واستعرض السفير حسوبة، خلال اللقاء، المبادرات الرئاسية "حياة كريمة" و"تكافل وكرامة" في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، مبرزا الحرص على ضمان وصول الدعم لمستحقيه.

من جانبه، أكد الوزير بينتو اهتمام وزارته بالتعرف على تجارب الدول الأخرى، معربا عن إعجابه بالمبادرات المصرية..وموجهاً مساعديه بالتنسيق مع السفارة المصرية في جواتيمالا للحصول على مزيد من المعلومات عنها، والاطلاع على الخبرات المصرية المتراكمة في مجالات الحماية المجتمعية.