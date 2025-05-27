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أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 27-5-2025 بمنافذ وزارة التموين

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أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 27-5-2025 بمنافذ وزارة التموين

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القاهرة - سامية سيد - توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية، اليوم الثلاثاء 27_5_ 2025  وكذلك منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.

وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت استقرارا

الطماطم 12جنيها.

البصل 10 جنيها .

‏‎‏‎‏‎البطاطس  11جنيها

الجزر 12 جنيها.

بطاطا 12.5 جنيه.

الخيار بـ 15 جنيها.

الباذنجان الأبيض بـ13 جنيها .

الكوسة بـ 15 جنيها.

‏‎‏‎‏‎الباذنجان العروس 13 جنيها .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎الفلفل البلدي بـ 15جنيها.

الفلفل الألوان بـ50 جنيها .

الليمون بـ 80 جنيها .

الفاصوليا الخضراء 15جنيها.

الموز البلدي بـ 46 جنيه.

الفراولة 40 جنيها.

الجوافة 37 جنيها.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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