شكرا لقرائتكم خبر عن أهم 50 سؤالًا فى مادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة.. إجابات مضمونة والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثيرٌ من طلاب الثانوية العامة "الشعبة الأدبية"، عن أسئلة استرشادية لامتحان مادة التاريخ، تساعدهم في مراجعة المادة والتدريب على شكل أسئلة امتحان نهاية العام الدراسي 2024/2025، والتي تنطلق 15 يونيو المقبل.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم ”الخليج 365” في السطور التالية 50 سؤالًا في مادة التاريخ، وإجاباتها، يستطيع الطلاب من خلالها التدريب على شكل أسئلة الامتحان بنظام "الاختيار من متعدد"، والحصول على درجات التفوق والنجاح.

يأتي ذلك ضمن المراجعات النهائية، التي يقدمها الخليج 365 لطلاب الثانوية العامة في المواد الدراسية، بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمي المواد في وزارة التربية والتعليم؛ لمساعدتهم على الإلمام بالمناهم الدراسية والتدريب على شكل أسئلة الامتحانات.



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وتعتمد امتحانات الثانوية العامة على نظامين فى الامتحان، نظام يتعلق بالطلاب دفعة العام الدراسى الجارى 2024/2025، ويحتسب المجموع الكلى لامتحانات الثانوية العامة لهؤلاء الطلاب من 320 درجة، بعد هيكلة الثانوية العامة الذى تم فى أغسطس 2024، حيث أن هناك 5 مواد فقط مضافة للمجموع وهى اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والفيزياء والكيمياء والأحياء، لطلبة علمى علوم.

ويحتسب المجموع الكلي لطلاب النظام القديم فى الثانوية العامة من 410 درجات، حيث أن هناك 7 مواد لكل شعبة مضافة للمجموع ففى الشعبة الأدبية توجد مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتاريخ والجغرافيا واللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق.



