شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر ببرازافيل تشارك فى الاحتفال بيوم إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت السفارة المصرية فى الكونغو برازافيل فى المعرض الذى نظمته الخارجية الكونغولية بالتعاون مع المجموعة الإفريقية احتفالاً بيوم إفريقيا، من خلال عرض مجموعة من الهدايا التذكارية الفرعونية وعدد من التماثيل الفرعونية، وتقديم مجموعة من المأكولات المصرية المتنوعة التى تعكس الثقافة المصرية.

ولاقى المعرض المصري رواجاً كبيراً من جانب الحضور من مختلف الجنسيات، حيث زار الجناح المصري ممثلون عن وكالات سياحية إفريقية، وأبدوا استعدادهم للتعاون مع السفارة لتنشيط حركة السياحة إلى مصر.

كما عرضت عدد من البعثات الإفريقية الأخرى ومنها الجزائر والمغرب وأنجولا وبنين ونيجيريا والكونغو برازافيل والكونغو كينشاسا وموريتانيا أشهر المأكولات المعروفة بها.