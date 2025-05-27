شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية يستقبل وزير التموين والمدير التنفيذى لجهاز مستقبل مصر والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اليوم بديوان عام المحافظة، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذى لجهاز "مستقبل مصر"، وذلك فى مستهل زيارة ميدانية تشمل عددًا من المشروعات الاستراتيجية فى المحافظة.

وتتضمن الزيارة تفقد محطة الزيوت بمنطقة المكس، والتى تُعد من المشروعات الهامة فى إطار تعزيز الأمن الغذائى ودعم سلاسل الإمداد للسلع الأساسية، بما يحقق الاستدامة والكفاءة فى الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين.

تأتى هذه الجولة فى إطار التنسيق المستمر بين أجهزة الدولة المختلفة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تطوير البنية التحتية للقطاع التموينى وتحقيق التنمية الشاملة بمحافظة الإسكندرية.