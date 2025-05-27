شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية يستقبل قيادات كنيسة نهضة القداسة ويشيد بدورهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، القس باسم راجي، رئيس مجمع كنيسة نهضة القداسة، يرافقه الأسقف يوسف شحاتة، الرئيس الأسبق وعضو المجلس الإنجيلي العام، والأسقف عادل هارون، الرئيس السابق للمجمع، والقس جاد إبراهيم، نائب رئيس المجمع، إلى جانب وفد رفيع من قيادات كنيسة نهضة القداسة، وذلك اليوم الثلاثاء.

وقدّم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة إلى القس باسم راجي بمناسبة انتخابه رئيسًا للمجمع، وإلى القس جاد إبراهيم بمناسبة انتخابه نائبًا للرئيس، متمنيًا لهما التوفيق في أداء رسالتهما الروحية والمجتمعية، ومؤكدًا ثقته في القيادة الجديدة لاستكمال عمل الله في خدمة الكنيسة، كما عبّر الدكتور القس أندريه زكي عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكدًا أهمية تعزيز دور القيادات والخدام، ومثمنًا الدور الفاعل الذي تؤديه كنيسة نهضة القداسة.

كما أشاد الدكتور القس أندريه زكي بالدور القيادي المتميز والبنّاء الذي قام به الأسقف عادل هارون خلال فترة رئاسته لمجمع نهضة القداسة، كما عبّر عن تقديره الكبير للأسقف يوسف شحاتة لما يقدمه من عطاء ورؤية حكيمة في عضويته الفاعلة بالمجلس الإنجيلي العام.

من جانبه، ثمّن القس باسم راجي والوفد المرافق الدور الرعوي والوطني المخلص الذي يقوم به الدكتور القس أندريه زكي في قيادة الطائفة الإنجيلية، معربا عن اعتزاز كنيسة نهضة القداسة وحرص جميع قياداتها على الخدمه لما فيه خير الكنيسة والوطن.

واستقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، القس موريس يوسف، راعي الكنيسة الإنجيلية المشيخية بمدينة لوس أنجلوس، ووفدًا من القيادات الإنجيلية المشيخية من كنائس كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ورحب الدكتور القس أندريه زكي بالوفد، معربًا عن تقديره واعتزازه بهذه الزيارة، ومؤكدًا على أهمية استمرار الحوار وتكامل الجهود من أجل خدمة وتنمية المجتمع، وتعزيز قيم التعايش والسلام.

وخلال اللقاء، قدم رئيس الطائفة الإنجيلية عرضًا موجزًا لأبرز أنشطة الهيئة القبطية الإنجيلية، مشيرًا إلى "أن الهيئة تخدم أكثر من ثلاثة ملايين مواطن سنويًّا من خلال برامج تنموية متكاملة تشمل مجالات التعليم، والصحة، والتمكين الاقتصادي، والحوار وبناء السلام، وذلك ضمن رؤية تسعى إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع المصري".

وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا بين قيادات الهيئة القبطية الإنجيلية والوفد الأمريكي، تناول أبرز مجالات عمل الهيئة، وبرامجها التنموية المتنوعة، وتجربتها الرائدة في العمل المجتمعي، ودورها في دعم المجتمعات المحلية من خلال المبادرات الرئاسية، وبرامج تمكين الفئات المهمشة.